В Наньнинском педагогическом университете Китайской Народной Республики открыт совместный институт с ЕНУ имени Л.Н. Гумилева - «Евразийская школа науки и технологий», передает корреспондент Kazpravda.kz

В данном институте-филиале граждане Китая будут обучаться по образовательным программам Евразийского национального университета в области химии и биологии. По итогам обучения выпускники получат дипломы двух университетов.

На базе Наньнинского педагогического университета для института выделено отдельное здание, оснащённое современным техническим оборудованием, обеспечивающим высокий уровень организации учебного процесса.

Открытие института направлено на развитие международного академического сотрудничества, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также расширение научно-образовательных связей между Казахстаном и Китаем.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления – ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, президент Наньнинского педагогического университета Лун Гуанцинь, секретарь партийного комитета данного университета Чжан Пэн, а также представители двух вузов.

«Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Китай - надёжный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнёр Казахстана.

Мы рассматриваем данный проект не только как инструмент расширения академических связей, но и как важный механизм повышения конкурентоспособности университета и продвижения казахстанского образования на международном уровне.

История проекта началась в 2022 году. В результате проделанной работы в 2023–2024 годах между сторонами были подписаны документы о сотрудничестве и достигнута договоренность о создании совместного института.

Этот проект является новым шагом не только для нашего университета, но и для Казахстана в целом, и по праву может считаться одним из наиболее перспективных международных проектов. Уверен, что этот новый этап укрепит научно-образовательные связи между Казахстаном и Китаем и откроет новые возможности для подготовки специалистов», — отметил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Ректор ЕНУ добавил, что в дальнейшем планируется расширение перечня образовательных программ и увеличение числа студентов.

Секретарь партийного комитета Наньнинского педагогического университета Чжан Пэн отметил, что Евразийская школа науки и технологий – это первое совместное образовательное учреждение Наньнинского педагогического университета, одобренное Министерством образования Китайской народной Республики, и более того, первое совместное образовательное учреждение между Китаем и Казахстаном.