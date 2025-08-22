Вячеслав родом из села Астраханка Акмолинской области. Русский парнишка, слышавший с детства говор друзей-казахов, запоминал новые слова, речевые обороты и фразеологизмы. Более серьезный интерес к языку он проявил в годы обучения в Торгайском аграрно-техническом колледже, Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина. А период службы в Национальной гвардии Шымкента стал для юноши определяющим: там, среди сослуживцев, солдат значительно обогатил багаж знаний. В рядах армии он не только укрепил языковые навыки, но и осознал: живя в Казахстане, каждый должен владеть государственным языком, пусть даже на базовом уровне. Пос­ле окончания Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, став дипломированным учителем физкультуры, Вячеслав Леонидович устроился в одну из столичных школ, где молодого специалиста, владеющего казахским, радушно приняли. И когда начинающий педагог предложил популяризировать изучение государственного языка через короткометражный видеоконтент, администрация учебного заведения восприняла идею на ура. Как вспоминает наш герой, она родилась спонтанно и в итоге вылилась в проект из шести коротких серий, где в съемках приняли участие сами школьники. Это был первый съемочный опыт для физрука, наполненный курьезами и теплыми моментами. Сейчас проект не действует, но именно он заложил у многих детей интерес к новым знаниям.

– К сожалению, ввиду сильной загруженности и сложности процесса съемки пришлось остановить. Это был, скорее, пробный образовательный проект, а не масштабная инициатива. Но главное – мы попробовали свои силы. Надеюсь, нам удалось вдохновить коллег и других учеников, – говорит молодой учитель.

Как признается Вячеслав Смирнов, его основная миссия – быть педагогом, а не медийной персоной, поэтому после завершения проекта он решил сосредоточиться на непосредственной работе с детьми, развивая их в физическом, культурном и духовном планах. При этом он никогда не забывает о важном – привитии детям любви к госязыку. Выступая примером для школьников, он показывает, что знание казахского отнюдь не формальность, а проявление уважения к Родине, ее истории и людям. Его собственный путь – от самоучки до создателя обучающего мини-сериала – вдохновляет детей не бояться ошибок, стремиться к знаниям и верить в собственные силы.

– Знание государственного языка невероятно помогает как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. Вы бы только знали, с каким искренним уважением относятся казахи к представителям других этносов, которые свободно говорят по-казахски. Ты чувствуешь, что тебя воспринимают как своего, что между вами нет барьера. И в такие моменты особенно ясно осознаешь: знание языка – это не просто навык, а своеобразный мост между культурами, символ уважения к стране, в которой живешь, и к окружающим людям, – говорит собеседник.

В настоящее время Вячеслав Леонидович вместе с супругой Сауле, которая, к слову, также является педагогом, воспитывают четырехлетнего сына. Молодые родители с пеленок прививают малышу понимание того, что язык, история и культура – тот самый внутренний код личного развития и воспитания.