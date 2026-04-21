От отходов – к зеленой зоне

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на сегодняшний день собрано более 18 млн тонн побочного продукта от выпуска удобрений, что вызывает недовольство среди местного населения. Оно и понятно, ведь складирование в одном мес­те внушительного количества фосфогипса предусматривает запыление и распространение токсичных веществ, наносящих вред окружающей среде, загрязняющих воздух, подземные воды и почву. Еще один негативный момент в том, что под хранение такого огромного объема отходов требуется соответствующая земельная площадь, которая пос­тепенно превращается в техногенную пустыню, не пригодную для ведения хозяйственной деятельности без предварительной рекультивации.

В прошлом году утилизировано 60 тыс. тонн, начат вывоз на новый отвал. Работа в этом направлении рассчитана на ближайшие несколько лет. Создана и утверждена Дорожная карта на 2025–2029 годы, предусматриваю­щая к окончанию реализации программы утилизацию около 5 млн тонн отходов.

Как сообщили в региональном профильном ведомстве, за 70 лет производственной деятельности завод минеральных удобрений прошел несколько этапов технического перевооружения и реконструкции основного производства с одновременным вводом в эксплуатацию новых цехов и закрытием физически и морально устаревших. И в соответствии со статьей 329 Экологического кодекса РК, собственник отходов обязан самостоятельно осуществлять безопасное управление ими.

Но, несмотря на это, горы отходов стали только выше. В итоге для захоронения отходов фосфогипса местными властями предоставлено разрешение на размещение отвала в индуст­риальной зоне на земельном участке площадью более 51 га в Жамбылском районе. Работы по транспортировке образующихся отходов на указанный участок активно ведутся, особенно в последние два года. На начало 2026-го на новый отвал вывезено свыше 2,2 млн тонн фосфогипса.

Предусмотрена и еще одна мера. На территории города Тараза есть земельный участок площадью 130 га, который ранее использовался в качестве отстойника Кожкомбината. В соответствии со статьями 222 и 236 Экологического кодекса после прекращения эксплуатации фильтрационных полей необходимо осуществить рекультивацию земель.

– В мировой практике бывшие фильтрационные поля обычно превращаются в территории, предназначенные для зеленых зон. Мы решили действовать так же, поэтому в соответствии с генеральным планом города Тараза, утвержденным постановлением Правительства в начале 2024 года, указанные земельные участки определены как промышленный лесной питомник. Планируется заполнить котлованы отстойников отходами фосфогипса и покрыть их слоем плодородной почвы толщиной 45 сантиметров. В случае реализации проекта появится возможность утилизировать накопленные за долгие годы отходы фосфогипса, а также создать условия для выращивания зеленых насаждений, – проинформировал руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нартай Егембердиев.

По предварительным расчетам, на этой территории можно размес­тить около 2 млн тонн отходов. Разрабатывается соответствую­щий проект, который обсудят с местным населением, прежде чем оформят все необходимые разрешительные документы.