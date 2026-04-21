От отходов – к зеленой зоне

Экология
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Одним из важных экологических вопросов Жамбылской области, привлекающих внимание общественности на протяжении последних лет, является наличие на территории областного центра больших запасов фосфогипса, накопленных годами в результате химического производства.

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на сегодняшний день собрано более 18 млн тонн побочного продукта от выпуска удобрений, что вызывает недовольство среди местного населения. Оно и понятно, ведь складирование в одном мес­те внушительного количества фосфогипса предусматривает запыление и распространение токсичных веществ, наносящих вред окружающей среде, загрязняющих воздух, подземные воды и почву. Еще один негативный момент в том, что под хранение такого огромного объема отходов требуется соответствующая земельная площадь, которая пос­тепенно превращается в техногенную пустыню, не пригодную для ведения хозяйственной деятельности без предварительной рекультивации.

В прошлом году утилизировано 60 тыс. тонн, начат вывоз на новый отвал. Работа в этом направлении рассчитана на ближайшие несколько лет. Создана и утверждена Дорожная карта на 2025–2029 годы, предусматриваю­щая к окончанию реализации программы утилизацию около 5 млн тонн отходов.

Как сообщили в региональном профильном ведомстве, за 70 лет производственной деятельности завод минеральных удобрений прошел несколько этапов технического перевооружения и реконструкции основного производства с одновременным вводом в эксплуатацию новых цехов и закрытием физически и морально устаревших. И в соответствии со статьей 329 Экологического кодекса РК, собственник отходов обязан самостоятельно осуществлять безопасное управление ими.

Но, несмотря на это, горы отходов стали только выше. В итоге для захоронения отходов фосфогипса местными властями предоставлено разрешение на размещение отвала в индуст­риальной зоне на земельном участке площадью более 51 га в Жамбылском районе. Работы по транспортировке образующихся отходов на указанный участок активно ведутся, особенно в последние два года. На начало 2026-го на новый отвал вывезено свыше 2,2 млн тонн фосфогипса.

Предусмотрена и еще одна мера. На территории города Тараза есть земельный участок площадью 130 га, который ранее использовался в качестве отстойника Кожкомбината. В соответствии со статьями 222 и 236 Экологического кодекса после прекращения эксплуатации фильтрационных полей необходимо осуществить рекультивацию земель.

– В мировой практике бывшие фильтрационные поля обычно превращаются в территории, предназначенные для зеленых зон. Мы решили действовать так же, поэтому в соответствии с генеральным планом города Тараза, утвержденным постановлением Правительства в начале 2024 года, указанные земельные участки определены как промышленный лесной питомник. Планируется заполнить котлованы отстойников отходами фосфогипса и покрыть их слоем плодородной почвы толщиной 45 сантиметров. В случае реализации проекта появится возможность утилизировать накопленные за долгие годы отходы фосфогипса, а также создать условия для выращивания зеленых насаждений, – проинформировал руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нартай Егембердиев.

По предварительным расчетам, на этой территории можно размес­тить около 2 млн тонн отходов. Разрабатывается соответствую­щий проект, который обсудят с местным населением, прежде чем оформят все необходимые разрешительные документы.

#производство #Жамбылская область #экология #фосфогипс

