Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Отец с тремя детьми скончались в доме в Алматинской области

В дачном обществе «Жомарт» Ащибулакского сельского округа Илийского района Алматинской области насмерть отравились газом четыре человека из одной семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Сообщение об отравлении природным газом четырех человек поступило 6 октября в 17:50. На место происшествия незамедлительно выехали оперативная группа, исследовательская испытательная пожарная лаборатория департамента по ЧС, а также следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. По приезду было установлено, что мужчина 1970 года рождения и его трое сыновей, один 2009 года рождения и двое 2014 года рождения, отравились пропаном. 25-литровый баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи, смонтированной кустарным путем погибшим», - проинформировали в областном ДЧС.

Как стало известно, семья переехала из Тараза два месяца назад, является владельцами жилья.

"Мать и супруга погибших, гражданка 1973 года рождения работает поваром в одной из школ Илийского района. 6 октября в 5 часов утра супруг отвез ее на работу и отправился домой к сыновьям. Вернувшаяся домой после работы женщина ориентировочно в 16:00 обнаружила тела сыновей и супруга без признаков жизни", - рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной послужило отравление газопропановой смесью, добавили в пресс-службе.

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