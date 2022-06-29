Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области

В селе Шубарсу Ордабасинского района мужчина изнасиловал 5-летнего мальчика. Педофилу суд вынесен приговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Экспресс К.

Согласно материалам следствия, 35-летний местный житель, человек семейный, отец троих детей, увидел на улице 5-летнего соседского мальчика и предложил ему поиграть с его маленьким сыном. Ребенок согласился и спокойно пошел с соседом к нему домой.

"Тем самым он обманным путем привел его к себе домой, положил его на спину и, используя его беспомощность, совершил насилие сексуального характера", — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

На следующий день, когда ребенок пожаловался на боли в животе, мать повела его на обследование. Тогда-то и обнаружились следы насилия. После этого мальчик рассказал о том, как ходил в гости к соседям и что в итоге произошло.

Мать обратилась с заявлением в полицию. Экспертиза подтвердила факт насилия, и в отношении отца троих детей было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была полностью доказана. Да и сам он не стал отпираться и заявил, что раскаивается в содеянном.

Учитывая все отягощающие и смягчающие вину обстоятельства, суд приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии максимальной безопасности.

Решение не вступило в законную силу, так как осужденный подал на апелляцию, посчитав приговор слишком суровым, добавили в суде.