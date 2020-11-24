Откажутся ли в Казахстане от взрывоопасных газовых баллонов, ответил глава Минэнерго

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК прокомментировал возможность отказа от использования взрывоопасных газовых баллонов и горелок в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Наверное, от взрывоопасных газовых баллонов окончательно отказаться не получится, потому что отдаленные села и некоторые предприятия до сих пор пользуются данным газом. Недавно произошел трагический случай в столице. Я выражаю свои соболезнования семье погибшей. Следственные органы, конечно, разберутся, в чем причина. Но хотел бы отметить, что работа и использование газовых горелок и газа – это сложные устройства, сопряженные с высоким давлением и температурой, и здесь возможны взрывы. Поэтому неукоснительное соблюдение требований по использованию горелок и газового оборудования требует большой ответственности. Я хотел бы, что бы эти требования были соблюдены", – сказал Ногаев.
По его словам, газообеспеченность населенных пунктов Казахстана составляет 51,5%.
"То есть, 9 млн 400 тысяч человек в стране используют "голубое топливо". К концу года мы планируем достичь показателя 53%. К 2025 году – 55%. Планомерная работа ведомством проводится. В первую очередь - продолжение строительства газопровода "Сарыарка", который позволит обеспечить газом 800 тысяч человек и газифицировать Кокшетау, Петропавловск и населенные пункты вдоль трассы. Рассматривается вопрос Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей", – подчеркнул глава Минэнерго.
Министр также отметил, что в планах также осуществление подачи газа с российской стороны.
"Создана рабочая группа между компаниями "КазТрансГаз" и "Газпром". Проводятся переговоры о подаче, насколько это возможно. Если мы достигнем согласия с Россией, то 2 млн 100 тысяч человек будут газифицированы", – заявил Ногаев.
Напомним, 21 ноября в 12:25 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о взрыве
газового баллона, в коттедже, переоборудованном под кафе. В результате происшествия погибла девушка. Ранее сообщалось, что с различными травмами 33 человека были доставлены в больницы города.