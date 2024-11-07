Ураган в Астане: часть города осталась без света

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АО «Астана-РЭК» проинформировали, что из-за сильного порывистого ветра поступают заявки от потребителей, преимущественно из частного сектора, сообщает Kazpravda.kz

«В настоящее время наши аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ по заявкам потребителей частных домов», - проинформировали в электросетевой компании.

Для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы 2 единицы спецтехники (АГП) и ДГУ.

«Уважаемые жители столицы! В ответ на появившиеся новости о частичном блэкауте сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Все аварийные отключения в сетях 10 кВ устранены. Бригады продолжают работать в полном составе и оперативно реагируют на поступающие от потребителей заявки по локальным неисправностям электроснабжения. В связи с продолжающимся порывистым ветром заявки от жителей частных домов ещё поступают», – говорится в официальном сообщении.

Отметим, аналогичная ситуация произошла и в Караганде, где из-за шквального ветра произошли сбои в системе электроснабжения. По данным ТОО «Караганды Жарык», утром на подстанции «Новый город» фидер № 14 вышел из строя, в результате чего без электроэнергии остались улицы Жамбыла, Сатпаева, Абая и Костенко.