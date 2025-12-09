К услугам клиентов здесь имеется гостиница на 22 места, пункт общественного питания на 110 посетителей, баня, автовокзал и автозаправочная станция. Комплекс относится к категории В, в нем трудоустроены 64 человека. Стоимость проекта – 1 млрд тенге.

Поздравляя земляков с открытием придорожного комплекса обслуживания, заместитель акима области Ардак Зебешев рассказал о работе по привлечению в регион инвестиций.

– В этом году в область привлечено более 720 миллиардов тенге инвестиций, – отметил спикер. – Всего с 2025 по 2028 год в регионе предусмотрено осуществить 98 инвестиционных проектов, создать более 12 тысяч новых рабочих мест. В текущем году завершено 54 проекта, по 36 начаты или еще ведутся строительно-монтажные работы.

На торжественной церемонии открытия комплекса обслуживания благодарственными письмами акима области отмечены труженики района, внесшие вклад в социально-экономическое развитие райо­на, а также представители подрядных организаций.

Следует сказать, что сегодня в Приаралье вдоль автобана Западная Европа – Западный Китай уже действуют 58 комплексных придорожных сервисов, 55 из них соответствуют национальным стандартам. На этих объектах обслуживания заняты 1 050 человек.