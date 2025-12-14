Открыт класс имени Бауыржана Момышулы

Армия
2
Лилия Мухитова

В преддверии 115-летия со дня рождения выдающегося сына казахского народа Героя Советского Союза
Бауыржана Момышулы в Военном институте Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова состоялась научно-практическая конференция. Как сообщает официальный сайт Минис­терства обороны, в ее работе принял участие главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев, который отметил значение личности полководца в воспитании будущих офицеров.

фото с официального сайта МО РК

С докладами выступили преподаватели и курсанты института по темам военного искусства, лидерства и исторического наследия
Бауыржана Момышулы.

– Для нас участие в такой конференции – большая честь и ответственность. Изу­чая бое­вой путь Бауыржана
Момышулы, мы лучше понимаем, каким должен быть настоящий офицер – дисцип­линированным, смелым, преданным Родине, – поделился курсант Дидар Садуакасов.

В рамках мероприятий, посвященных знаменательной дате, в институте также открыт класс имени Бауыржана Момышулы.

– Работа в классе поможет курсантам подробно изучить вклад Бауыржана Момышулы в развитие тактического военного искусства, узнать о его стратегическом таланте, мужестве и принципиальности. Уникальный опыт знаменитого полководца, принимавшего эффективные решения на поле боя, востребован и сегодня. Уверен, обучение в этой аудитории станет мощным источником вдохновения и формирования лидерских качеств будущих офицеров, – сказал Мереке Кучекбаев.

В новом классе развернуты схемы ключевых битв, в которых участвовал Бауыржан Момышулы, представлены тактические материалы и исторические документы. Особое место среди них занимает демонстрация авторской стратегии выхода из окружения, названной спиралью Момышулы. Этот тактический прием актуален и сегодня, его изучают в военных академиях разных стран мира.

#Образование #конференция #класс #Бауыржан Момышулы

Популярное

Все
Собаки и кошки заговорили...
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Бум телефонного мошенничества, или Почему мы поддаемся на обман
Волшебство под бой курантов
В мире художественного слова
Еще одна ее душа
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Найти и сохранить
У опытных лидеров – достойная смена
Глава государства прибыл в Ашхабад
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Военные технологии изнутри: как готовят офицеров в Казахста…
Крепнет связь военных с молодежью
Прибыли новобранцы
Армия усиливает подготовку допризывников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]