В преддверии 115-летия со дня рождения выдающегося сына казахского народа Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы в Военном институте Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова состоялась научно-практическая конференция. Как сообщает официальный сайт Минис­терства обороны, в ее работе принял участие главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев, который отметил значение личности полководца в воспитании будущих офицеров.

фото с официального сайта МО РК

С докладами выступили преподаватели и курсанты института по темам военного искусства, лидерства и исторического наследия

Бауыржана Момышулы.

– Для нас участие в такой конференции – большая честь и ответственность. Изу­чая бое­вой путь Бауыржана

Момышулы, мы лучше понимаем, каким должен быть настоящий офицер – дисцип­линированным, смелым, преданным Родине, – поделился курсант Дидар Садуакасов.

В рамках мероприятий, посвященных знаменательной дате, в институте также открыт класс имени Бауыржана Момышулы.

– Работа в классе поможет курсантам подробно изучить вклад Бауыржана Момышулы в развитие тактического военного искусства, узнать о его стратегическом таланте, мужестве и принципиальности. Уникальный опыт знаменитого полководца, принимавшего эффективные решения на поле боя, востребован и сегодня. Уверен, обучение в этой аудитории станет мощным источником вдохновения и формирования лидерских качеств будущих офицеров, – сказал Мереке Кучекбаев.

В новом классе развернуты схемы ключевых битв, в которых участвовал Бауыржан Момышулы, представлены тактические материалы и исторические документы. Особое место среди них занимает демонстрация авторской стратегии выхода из окружения, названной спиралью Момышулы. Этот тактический прием актуален и сегодня, его изучают в военных академиях разных стран мира.