Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса

Сенат

В Астане состоялась международная конференция "Институциональная открытость Парламента Республики Казахстан для общества".

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Сенаторы совместно с представителями Фонда развития парламентаризма в Казахстане, Министерства информации и общественного развития, USAID, Internews и Офиса программ ОБСЕ в Астане обсудили актуальные вопросы взаимодействия парламентариев с лидерами гражданского общества, передает Kazpravda.

Как подчеркнул в своей речи заместитель председателя Сената Аскар Шакиров, развитие диалога между властью и обществом, расширение участия граждан в управлении государством являются одними из приоритетов политики президента страны Касым-Жомарта Токаева. 

 "Как неоднократно подчеркивал Глава государства, основные проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить своё решение именно в Парламенте, в рамках цивилизованного гражданского диалога.

На современном этапе повышение инклюзивности, расширение представительства в законодательном органе различных политических сил и социальных групп, открытость обществу и транспарентность являются важными принципами в работе депутатского корпуса", – сказал Аскар Шакиров.

Вице-Спикер отметил, что в соответствии с принципами концепции "Cлышащее государство" в Парламенте сформированы специальные площадки для диалога с гражданским обществом и экспертами. 

Так, при Сенате создан Клуб молодых экспертов, нацеленный на развитие потенциала молодых экспертов в законодательной деятельности. 

Также действуют Совет сенаторов, диалоговая площадка "Ұлттық мүдде" и Совет по взаимодействию с маслихатами.

Кроме того, в обсуждении законопроектов, в том числе в рамках рабочих групп, принимают участие представители неправительственного сектора, научного и экспертного сообщества, что особенно важно при разработке и принятии судьбоносных законов.

Участники встречи обсудили дальнейшие пути взаимодействия в рамках законотворческой деятельности Парламента и выразили готовность к продолжению совместной работы в данном направлении.

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