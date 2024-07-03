Лучших скакунов и наездников определят в столице
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Соревнования приурочены ко Дню столицы
7 июля в Астане проведут открытый городской турнир по конкуру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Сильнейшие скакуны и наездники будут показывать свое мастерство в 7-ми маршрутах разной сложности высоты.
Соревнования начнутся в 10:00 часов в конно-спортивном оздоровительном комплексе «Аргымак».
Общий призовой фонд турнира – 12 миллионов тенге.
На состязаниях определят самых лучших скакунов и наездников. Вход для зрителей свободный.
Мероприятие пройдет при поддержке акимата столицы и организовано Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны.