Лучших скакунов и наездников определят в столице

Фото: акимат Астаны

7 июля в Астане проведут открытый городской турнир по конкуру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Сильнейшие скакуны и наездники будут показывать свое мастерство в 7-ми маршрутах разной сложности высоты.

Соревнования начнутся в 10:00 часов в конно-спортивном оздоровительном комплексе «Аргымак».

Общий призовой фонд турнира – 12 миллионов тенге.

На состязаниях определят самых лучших скакунов и наездников. Вход для зрителей свободный.

Мероприятие пройдет при поддержке акимата столицы и организовано Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны.