Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг

8

По данным Минсельхоза, урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2,7 млн тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 5 сентября уже собрано 840,2 тыс. тонн. Цены на полях варьируются от 90 до 120 тг/кг, а средняя розничная цена за неделю снизилась на 3,9% и составила 194 тг/кг. При годовой потребности в 2 млн тонн и прогнозах хорошего урожая ограничения на экспорт картофеля были сняты 28 июля. 

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что технические перебои при оформлении фитосанитарных сертификатов, которые наблюдались в августе, на сегодня устранены, а ведомство будет внимательно мониторить объемы экспорта, чтобы исключить риски дефицита внутри страны.

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции подписало меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов, в котором зафиксировали обязательства сельхозпроизводителей по поставкам овоща на внутренний рынок по заявкам акиматов и отпускную цену в ноябре - не более 145 тг/кг, а весной 2026 г. – не выше 185 тг/кг с учетом хранения. Аналогичные соглашения заключены с АО «Арал туз» (снижение цены на соль на 18% – со 100 до 82 тг) и Ассоциацией яичных производителей (максимальная цена – 55 тг за штуку).

#Правительство #МСХ #картофель #цена

