Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Отражается ли на курсе тенге приток россиян в Казахстан, ответил глава миссии МВФ
Диасов Ораз
корреспондент

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Казахстану Николя Бланше заявил, что приезд россиян в Казахстан влияет на обменный курс между тенге и рублем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Имеется, конечно, влияние со стороны тех людей, которые приезжают из России в Казахстан. Это влияет на обмен, на аренду оплаты на жилье и другие факторы. Пока полной картины у нас нет. Мы данные не видели, поскольку явление недавнее. Посмотрим, как будет развиваться ситуация...», – сказал Николя Бланше.

При этом он указал на то, что «при прочих равных условиях курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться».

Однако в последние месяцы Николя Бланше видит укрепление российского рубля по отношению к доллару.

«Это, если хотите, основной фактор, который определяет ситуацию с тенге в Казахстане, в какой-то степени влияет на инфляцию», – резюмировал спикер.

 

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