Отремонтирован проблемный участок трассы из Астаны в Павлодар

Завершены ремонтные работы на проблемном участке республиканской трассы Астана – Ерейментау – Павлодар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева.

«Рад сообщить о том, что в Павлодарской области завершены ремонтные работы на проблемном участке республиканской трассы Астана – Ерейментау – Павлодар, 235-259 км.

Ремонтными работами занималась подрядная организация ТОО «АстанаСтройМонтажИнжиниринг». Всего отремонтировано 138 тысяч м2. В целом было задействовано 35 единиц дорожно-строительной техники. Отрадно, что на сегодняшний день работы по ремонту выполнены в полном объеме, и участок готовится для сдачи в эксплуатацию», – написал глава МИИР.

Вопрос по данному участку проезжей части основной дороги был очень насущным, подчеркнул Ускенбаев.

«Представители средств массовой информации при любом удобном случае также задавали мне вопросы касательно того, когда же завершатся строительно-монтажные работы», – добавил министр.

Он отметил, что тема качества строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения, заняла значительное место и в послании президента народу Казахстана.

«Как вы помните, ранее глава государства поручал к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Данный вопрос находится на постоянном контроле нашего министерства», – заключил Ускенбаев.