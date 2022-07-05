Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Отвергнутый парень зарезал родных девушки в Павлодарской области

В селе Береговое Павлодарской области отвергнутый 22-летний парень напал с ножом на мать и отчима бывшей девушки. 48-летний мужчина и 46-летняя женщина погибли от множественных ножевых ранений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

16-летняя дочь погибших осталась жива только потому, что в ту ночь осталась погостить у родных в Павлодаре.

По словам девушки, зверское убийство в ночь со 2 на 3 июля совершил ее бывший молодой человек, с которым она дружила около семи месяцев.

«Где-то около месяца назад я узнала, что он употребляет наркотики, и поэтому решила с ним расстаться. Он был против, говорил, что я об этом сильно пожалею, – вспоминает она. – 2 июля я была в Павлодаре, готовилась сдавать документы на поступление в колледж. Ночью мне позвонила тетя и сказала, что я должна срочно вернуться. Уже дома я узнала, что мама с отчимом убиты».

Со слов девушки, подробности происшествия ей рассказали родные.

«В ту ночь мама, отчим и мой 13-летний брат были дома. Ближе к часу ночи они услышали выстрелы фейерверка и вышли на улицу, чтобы посмотреть. Брат не захотел пойти и остался дома. Через некоторое время мама забежала домой и сказала ему, чтобы он спрятался. Пытаясь спасти братишку, мама побежала за помощью. Она успела добежать до переулка, но мой бывший парень настиг ее. Мама умерла от ножевых ран. Перед этим он также расправился с отчимом, который пытался защитить маму», – рассказала павлодарка.

В областном Департаменте полиции прокомментировали информацию о двойном убийстве.

«3 июля в 02:10 в селе Береговое района Теренколь во дворе частного дома обнаружены трупы 46-летней хозяйки и ее 48-летнего сожителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Несовершеннолетний сын погибшей не пострадал, так как укрылся в одном из помещений», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

В департаменте сообщили, что по подозрению в убийстве задержали 22-летнего сельчанина. На месте провели необходимые следственные действия. По данному факту проводят досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК – убийство двух и более лиц. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

 

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