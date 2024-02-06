Ожидание в колейке

Сообщения о многокиломет­ровых очередях на этом пункте пропуска появляются в СМИ и соцсетях постоянно вот уже несколько лет. Причины называются разные: неблагоприятные погодные условия, отключения света и Интернета, ремонтные работы.

Александр работает водителем в казахстанской транспортной компании 20 лет. Границу ему приходится пересекать два-три раза в неделю. При этом, по его словам, на пограничном пункте пропуска «Сырым» – «Маштаково» приходится ждать в колейке – очереди из фур на таможенное оформление – по полдня. А порой и до трех суток. Причем на других АПП таких проблем нет.

– Грузопоток через этот пункт пропуска за последние годы вырос в разы. Если пересекаешь АПП с понедельника по четверг, то теряешь до шести часов. С вечера четверга до утра понедельника на границе можно простоять и до трех суток! В эти дни очередь из грузового транспорта растягивается на 12–15 километ­ров, хотя на досмотр и проверку документов по каждой машине уходит 10–15 минут. Столько денег вложено в реконструкцию, но со своими задачами объект не справляется. Из семи окошек ДГД работают, как правило, только два. Так же и на паспорт­ном контроле. Складывается впечатление, что в рабочие дни есть контроль руководства, с вечера четверга – его нет. Лет десять здесь такая ситуация. Много было обращений, я лично дважды писал прежнему акиму области. Но порядок навести удается лишь на время.

Водители считают, что проб­лемная ситуация создается искусственно. Ведь при возникновении ЧП, визите высоких долж­ностных лиц очередь стремительно рассасывается.

...В июле прошлого года в кабине своего грузовика от инфарк­та умер 60-летний мужчина. В тот субботний день на переходе скопилось более 300 фур, с казахстанской стороны колейка растянулась на 12 километров.

Как было отмечено в официальном ответе Западно-Казахстанского областного депар­тамента госдоходов, скопление грузовых автотранспортных средств образовалось по причине проведения на АПП «Маштаково» ремонта дорожного покрытия на территории пункта пропуска, а также на подъездных путях к нему.

Информация об этом и рекомендация выбора альтернативных маршрутов движения были заранее доведены до всех участников внешнеэкономической деятельности через СМИ.

Тогда же дальнобойщики в очередной раз рассказывали журналистам, как в сорокаградусную жару спасаются кондиционерами, которые есть не в каждой машине, что негде купить хлеба и воды, нет туалетов и медпункта.

На сегодняшний день на государственной границе между Казахстаном и Россией АПП «Сырым» является самым крупным пунктом пропуска и первым в республике по объемам грузопотока. Согласно информации областного департамента государственных доходов, введение здесь в эксплуатацию нового восьмиполосного дорожного полотна вместо прежних двух полос позволило увеличить поток автотранспорта в четыре раза. В данное время за смену, по результатам мониторинга, через «Сырым» в среднем за сутки проходит 1 200–1 600 автотранс­портных средств.

Для досмотра и оформления груза инфраструктура АПП позволяет одновременно запус­кать на территорию пункта до 30 грузовых автомашин на въезд и 20 – на выезд из Казахстана. В ходе пересечения границы автотранспорт­ные средства также проходят пограничный фитосанитарный и ветеринарный контроль.

Причиной скопления фур на границе начиная с 11 января 2024 года стали плохие погодные условия: туман, осадки в виде снега с дождем, гололед, которые так или иначе способствовали остановке движения на протяжении ­нескольких километ­ров доро­ги.

В этой связи, как отметили в контролирующей службе департамента, проверяющие стремились выяснить подлинные причины ситуации: неоднократно на анонимной основе проводились беседы с водителями, которые утверждали, что на казахстанской границе проблем с досмотром нет, оформ­ление груза осуществляется в течение пяти-семи минут, соглас­но регламенту. На прохождение АПП «Маштаково» с российской стороны, включая прохождение мониторинга всех служб, также уходит не более 30 минут. Очереди тем не менее возникают…

Одной из частных причин их образования, а значит – задержек с прохождением контроля ведомство называет сбой электроснабжения, особенно в период плохих погодных условий.

«Линия электропередачи проходит через населенный пункт Погодаево, где насчитывается более 200 потребителей электроэнергии. Все линии в этом поселке уже давно пришли в ветхое состояние, согласно информации, полученной от АО «Западно-Казахстанская РЭК». При ухудшении погодных условий в осенне-зимний период здесь часто происходит замыкание, что в свою очередь приводит к отключению электроэнергии на пункте пропуска. Также необходимо отметить, что мощность существующего трансформатора не позволяет полностью обеспечить по­треб­нос­ти пункта пропус­ка «Сырым» в электроэнергии», – говорится в официальном ответе ДГД по ЗКО. Но так ли это?

Ситуацию с электроснабжением стратегического объекта прокомментировали в ТОО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания».

– С подстанции «Красновская» линии электропередачи идут в несколько населенных пунктов. Раньше были частые отключения. Поэтому в 2020 году для АПП «Сырым» была выведена и подключена отдельная новая линия, – сообщил заместитель главного инженера по эксплуа­тации – начальник производственно-технической службы ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» Тлек Харин. – Кроме того, 19 сентября прошлого года в адрес руководства Западно-Казахстанского областного филиа­ла АО «НК «КазАвтоЖол» было направлено разработанное нами техническое условие (ТУ) на внешнее электроснабжение АПП «Сырым» с потребностью 700 кВт I-й категории надежнос­ти. Согласно этому ТУ, необходимо выполнить строительство линии передачи от подстанции «Красновская» до АПП с установкой дополнительного оборудования: трансформатора, ячеек, выключателей. Объект стратегический, поэтому мы готовы держать резерв и разрыв на «Красновской», чтобы имелось напряжение с двух сторон. То есть надежность электроснабжения обеспечат две независимые линии. Отключения на ремонт согласовываются заранее, чтобы АПП переходил на это время на резервный дизельный генератор. По нашим данным, за последние три-четыре месяца длительных отключений не было.

Линия электропередачи, от которой запитан АПП «Сырым», находится на балансе областного филиала АО НК «КазАвтоЖол». За текущий зимний период зафиксировано лишь одно непродолжительное отключение из-за замыкания на автозаправочной станции, подключенной к этой же линии.

– Электрификация АПП «Сырым» налажена. Вместе с тем для приведения казахстанских пунк­тов пропуска в соответствие с международными стандартами по республике осуществляется масштабный проект. На первом его этапе планируется модернизировать пункты «Сырым», «Таскала» и «Аксай». Для этих целей получено ТУ, разработанное специалистами Западно-Казахстанской РЭК. Сейчас проект проходит экспертизу, – сообщил заместитель директора областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Дамир Тлеубаев.

По его словам, многокиломет­ровые очереди невыгодны никому. Колейка из фур по обочинам мешает спецтехнике, обслуживающей дорогу.

Так в чем же причина возникновения многокилометровых заторов? И почему в случае необходимости они рассасываются, как по мановению волшебной палочки? И разве трое суток на прохождение контроля – это не ЧП, требующее усиления всех подразделений АПП? Речь не об имидже государства и не о дополнительных затратах транспорт­ных компаний, которые после отразятся на товарных ценниках. Речь о жизни и здоровье людей...

…В минувшую субботу на переходе «Сырым» – «Маштаково» водители отметили активную работу обоих пунктов пропус­ка. Машины, мол, идут и идут! Одна за другой! На территорию пункта (а что, так можно было?) стали загонять не по одному ряду машин, а по три-четыре ряда, причем в обоих направлениях. Сказалось ли повышенное внимание представителей прессы к сложившейся ситуации или сыграли роль какие-то другие факторы, судить не нам. Главное, чтобы «воз проблем», которые, согласимся с водителями, соз­даны здесь искусственно, не вернулся на круги своя.