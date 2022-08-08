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Транспорт
Озвучена дата возобновления авиарейсов из Казахстана во Вьетнам

Рейсы во Вьетнам возобновятся из двух городов Казахстана с конца сентября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Комитет гражданской авиации совместно с авиационными властями Вьетнама работает над возобновлением регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и этой страной.

Так, крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать регулярные пассажирские рейсы по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы с частотой 2-3 раза в неделю с конца сентября этого года на воздушных судах типа Airbus А-330.

«Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», – отметили в КГА.

Vietjet Air – низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама. Авиакомпания начала полеты в 2007 году. Выполняет международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании – 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.

 

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