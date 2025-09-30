Фото: Н.Байбулин

В рамках визита во Французскую Республику Спикер Сената также встретился с Председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, докладчиком ПАСЕ по Казахстану Жолтом Неметом, Председателем Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Бертраном Буиксом и Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, а также принял участие в работе круглого стола «Путь Казахстана к процветанию: Демократические реформы и единство через парламентскую дипломатию».

«Парламентская Ассамблея должна поддержать Казахстан в продолжении демократических реформ», с таким призывом на пленарной сессии ПАСЕ выступил докладчик по Казахстану – Председатель Комитета по международным делам Государственного собрания Венгрии Жолт Немет. Политик подчеркнул, что реформы, проводимые в Казахстане, отражают приверженность страны открытости, подотчетности власти перед гражданами и приоритету прав человека.

«С момента вступления в должность Президента Касым-Жомарта Токаева мы стали свидетелями ряда реформ, которые модернизировали политическую систему Казахстана и привели ее в соответствие с международными стандартами. В 2022 году в стране была отменена смертная казнь, что стало историческим шагом, за принятие которого долгое время выступала Парламентская Ассамблея Совета Европы. Проведенные в стране конституционные реформы усилили роль Парламента, независимость институтов и подотчетность исполнительной власти. Реализуются меры по борьбе с коррупцией, расширяется политический плюрализм. Это не косметические изменения, это реальные примеры, которые демонстрируют решимость страны двигаться в направлении европейских ценностей. Речь здесь идет не только о внутренних реформах, проводимых в Казахстане, но и о той роли, которую эта страна может сыграть в обеспечении мира, стабильности и процветания», - подчеркнул в своем выступлении на пленарном заседании Ассамблеи докладчик Жолт Немет.

Высокую оценку и признание эффективности получили преобразования в области прав человека, включая усиление защиты лиц с инвалидностью, женщин, а также уязвимых категорий.

Вместе с тем, в ходе пленарного заседания ПАСЕ была отмечена важность дальнейшей реализации реформ, а также их более полной практической имплементации, что придаст импульс демократическим преобразованиям в Казахстане.

«Демократическая реформа – это сложный и долгий процесс. Есть вызовы, о которых говорится в докладе. Но мы настроены решительно и будем продолжать двигаться по этому пути. Это принципиальная политика Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Казахстан чётко обозначил свои долгосрочные приоритеты развития: верховенство закона, защита прав человека, создание инклюзивного общества и демократизация системы власти с прозрачными процедурами и системой сдержек и противовесов. Мы приветствуем конструктивный подход ПАСЕ и готовность поддержать Казахстан на пути реформ», – отметил Маулен Ашимбаев в своем выступлении перед участниками пленарной сессии.

Обсуждение актуальных вопросов современности и обмен мнениями по дальнейшему укреплению парламентского диалога, достижению целей устойчивого развития, обеспечения социальной инклюзии, открытого правосудия и других приоритетных тем продолжился в ходе круглого стола «Путь Казахстана к процветанию: Демократические реформы и единство через парламентскую дипломатию» и дебатах по Докладу ПАСЕ.

На полях осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел двусторонние встречи с Председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, докладчиком ПАСЕ по Казахстану Жолтом Неметом и Председателем Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Бертраном Буиксом. На повестке – вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Казахстана и Совета Европы.

Представители европейской организации были подробно проинформированы о происходящих в Казахстане демократических процессах и предстоящей парламентской реформе. Руководитель Совета Европы и представители ПАСЕ с удовлетворением отметили ход реформ в Казахстане, включая инициативу об однопалатном Парламенте, которая, по мнению европейских парламентариев, может повысить эффективность законодательного процесса и принятия решений, объединив политические реформы в единую институциональную систему. Помимо этого, подчеркнута важность процесса социальной интеграции, а также роль Конституционного суда в национальной правозащитной системе.

Также в этот день состоялась презентация Рамочной конвенции Совета Европы об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве права.