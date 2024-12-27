Падише поэзии посвящается

Культура
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Зарина Москау

Народному писателю, лауреату Государственной премии, выдающейся поэтессе Фаризе Онгарсыновой исполнилось 85 лет

фото Игоря Бургандинова

В честь юбилейной даты по всей стране проходят различные мероприятия: творческие встречи состоялись на ее малой родине в Атырау, музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа в Алматы, в школе № 77 им. Фаризы Онгарсыновой в Астане, в театре «Астана Опера».

Торжественное мероприятие состоялось и в Национальном архиве РК. Как раз к дате здесь открылся фонд поэтессы, состоящий из личных документов, рукописей разных лет, переданных в архив ее сыном Айбаром.

Выступая с приветственным словом, министр культуры и информации Аида Балаева отметила важную роль Фаризы Онгарсыновой в развитии отечественной культуры.

– Фариза Онгарсынова была не только сильной и целеустремленной личностью, но и доброй, отзывчивой душой. Ее поэзия является символом духовной свободы, гуманности и красоты. Как общественный деятель, она внесла значительный вклад в укрепление нашего государства и идеалы независимости. Мы должны почитать и передавать ее наследие следующим поколениям, – отметила Аида Балаева.

Модератором встречи выступил председатель Союза писателей РК Мереке Кулкенов, он с теплом вспоминал о выдающейся поэтессе:

– Свой путь Фариза начинала учителем в сельской школе, тогда же она начала писать и присылала свои стихи и статьи в газеты. Особенный стиль автора был замечен, и вскоре ее пригласили в Алматы на работу. Классик казахской литературы Абдижамил Нурпеисов называл ее ласково «Ұяң қыз». И это было действительно так. Жаль, что сегодня ее нет среди нас, но она будет жить вечно в своих стихах.

В рамках мероприятия была организована выставка «Сезім мен сыр: Фариза Оңғарсынованың өмір белестері». Редкие фотографии, письма, размышления автора на тему «Дәстүрді білесің ба?», рукопись ее речи, которую она произнесла на 60-летии Мукагали Макатаева, собственноручно написанная летопись ее семьи, рода – всего более 50 экспонатов, в которых отражена не только ее жизнь, но и целая эпоха.

Также здесь состоялась презентация сборника избранных произведений «Фариза Оңғарсынова. Таңдаулы».

Ее стиль неповторим, ее стихи о любви наполнены тонкой и трогательной лирикой. Хрупкая на вид и невероятно сильная внутри, строгая внешне, но удивительно добрая в душе, она была и остается примером для многих. Не случайно в стране живут тысячи девушек, девочек и женщин с именем Фариза. Родители называют дочерей, чтобы они были похожи на нее – сильную, мудрую и невероятно талантливую.

В рамках празднования 85-летия Фаризы Онгарсыновой в республике было проведено свыше 70 различных мероприятий.

#юбилей #поэтесса #Фариза Онгарсынова

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