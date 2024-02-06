Пакетные решения для комфортного бизнеса Статьи 6 февраля 2024 г. 3:00 81 Михаил Тё Жамбылская область укрепляет экономическое сотрудничество с Китаем. фото пресс-службы акима области Делегация во главе с акимом области Ерболом Карашукеевым посетила провинцию Шаньдун, где провела презентацию инвестиционных возможностей региона для местного предпринимательского сообщества. В своем выступлении на форуме руководитель Жамбылской области отметил, что в рамках исполнения поручений Президента страны в регионе ведется планомерная работа по улучшению бизнес-климата. Инвесторам предлагаются меры государственной поддержки, такие как льготы по налогам, предоставление субсидий, грантов, обеспечение кредитованием на выгодных условиях. Жамбылцы подготовили готовые пакетные решения для комфортного бизнеса, охватывающие все этапы осуществления инвестпроекта, начиная с определения его идеи до выхода на полную мощность. Ербол Карашукеев рассказал также об особенностях региона. Главная из них – выгодное географическое расположение – на пересечении основных транспортных узлов, железных и автомобильных дорог, соединяющих центральные логистические коридоры. Спикер также подчеркнул, что Жамбылская область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами и природным газом. Регион является уникальной базой плавикошпатового и фосфоритового сырья. На его территории сосредоточено около 72% балансовых запасов фосфоритов. Благодаря имеющейся минерально-сырьевой базе в области развиты горно- и газоперерабатывающая, химическая, пищевая, металлургическая промышленность, производство строительных материалов и продуктов питания. Кроме того, Жамбылская область является лидером в республике в сфере возобновляемых источников энергии и обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами. Что касается развития АПК, то по количеству поголовья скота регион занимает второе место в Казахстане и выступает одним из основных доноров по поставке мяса и молока. Тем не менее глава региона счел необходимым особо подчеркнуть, что на сегодня объемы переработки животноводческой продукции находятся на низком уровне, и эта сфера имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Кроме того, плодородные земли позволяют выращивать широкий ассортимент овощей и фруктов. Одним из показательных примеров служит тот факт, что жамбылцы – лидеры по возделыванию лука в стране. Также представителям китайского бизнес-сообщества была представлена информация об основных социально-экономических показателях и перспективах развития. – В 2023 году рост экономики области составил 1,3%. В совокупности за девять месяцев было привлечено 700 миллионов долларов инвестиций, – отметил Ербол Карашукеев. От имени китайской стороны выступил заместитель председателя Комитета содействия международной торговле провинции Шаньдун Хэ Чжунцзюнь, который выразил заинтересованность в партнерстве. Как результат был подписан меморандум о взаимопонимании между Комитетом содействия международной торговле провинции Шаньдун и казахстанско-китайской Ассоциацией содействия бизнесу и инвестициям. В тот же день прошла встреча акима области с секретарем партийной ячейки, заведующим канцелярией Офиса по иностранным делам Народного правительства провинции Шаньдун, председателем Ассоциации дружбы народа Шаньдун с зарубежными народами Цай Сяньцзинем. Приоритеты стратегического партнерства обсуждались на встрече с членом постоянного комитета, генеральным секретарем партийного комитета провинции Шаньдун Чжан Хайбо. В городе Цзинане в ходе переговоров Ербол Карашукеев и генеральный директор государственной инвестиционной компании Shandong High Speed International Company Цай Кунь обсудили перспективы развития сотрудничества с акцентом на укрепление экономических связей. Известно, что компания входит в список 500 крупнейших предприятий мира и осуществляет инвестиционное сотрудничество в сферах транспорта, недвижимости, сельского хозяйства, энергетики и полезных ископаемых. Есть контакт Рабочая поездка акима области продолжилась целой серией деловых встреч с потенциальными инвесторами. Всего было проведено около 200 переговоров. В ходе их обсуждены вопросы сотрудничества с представителями китайских компаний по выпуску сельскохозяйственной техники, производству кормов, глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, строительству электроэнергетических предприятий и объектов возобновляемых источников энергии. Также обсуждались вопросы, связанные с внедрением систем водосбережения и производством насосов. На сегодня эти направления являются приоритетными для региона. Надо сказать, встречи оказались результативными. К примеру, китайская компания Guofeng совсем скоро начнет сборку тракторов в Байзакском районе. Также свою заинтересованность в совместном сотрудничестве выразили компании Gambol и Shifeng Group, занимающиеся производством кормов и выпуском сельскохозяйственной техники. Аким области пригласил их представителей посетить регион для знакомства с инвестиционными возможностями, заявив о готовности всесторонней поддержки их проектов. Намерение направить финансовые средства в область на строительство в сфере «зеленой» энергетики выразили представители компании Zaozhuang Zeneng Electric Power Engineering Co. Ltd, ранее посещавшие Жамбылскую область и уже знающие о существующих условиях. И это еще не все. В результате переговоров в провинции Хубэй, лидирующей в КНР по производству фосфора, подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Wuhan Top Resources Holdings Co. Ltd и ТОО «Казфосфат». В настоящее время ими обсуждаются перспективы создания производства литий-железо-фосфатных аккумуляторов для электромобилей, строительства нового комплекса по выпуску фосфорсодержащей продукции и желтого фосфора, а также экспорта последнего в КНР. Кроме того, в рамках соглашения между компаниями BNK Group и Ningbo Mengkwa Machinery Co., Ltd до конца 2024 года предусматривается строительство завода по выпуску систем капельного орошения и полиэтиленовых труб стоимостью 4,4 млн долларов. По итогам визита в Боро-Тала-Монгольский автономный округ СУАР КНР также были обсуждены перспективы делового взаимодействия в сфере производства труб различного диаметра для водоснабжения, канализации, полива и орошения. По мнению Ербола Карашукеева, благодаря большому аграрному и промышленному потенциалу Жамбылская область в ближайшей перспективе сможет значительно увеличить число желающих наладить партнерские отношения с регионом. #сотрудничество #Китай #экономика #бизнес #Жамбылская область