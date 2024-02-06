Делегация во главе с акимом области Ерболом Карашукеевым посетила провинцию Шаньдун, где провела презентацию инвес­тиционных возможностей регио­на для местного предпринимательского сообщества.

В своем выступлении на форуме руководитель Жамбылской области отметил, что в рамках исполнения поручений Президента страны в регионе ведется планомерная работа по улучшению бизнес-климата. Инвесторам предлагаются меры государственной поддержки, такие как льготы по налогам, предоставление субсидий, грантов, обеспечение кредитованием на выгодных условиях.

Жамбылцы подготовили готовые пакетные решения для комфортного бизнеса, охватываю­щие все этапы осуществления инвестпроекта, начиная с определения его идеи до выхода на полную мощность.

Ербол Карашукеев рассказал также об особенностях региона. Главная из них – выгодное гео­графическое расположение – на пересечении основных транспорт­ных узлов, железных и автомобильных дорог, соединяющих центральные логистические коридоры.

Спикер также подчеркнул, что Жамбылская область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами и природным газом. Регион является уникальной базой плавикошпатового и фосфоритового сырья. На его территории сосредоточено около 72% балансовых запасов фосфоритов.

Благодаря имеющейся минерально-сырьевой базе в облас­ти развиты горно- и газоперерабатывающая, химическая, пищевая, металлургическая промышленность, производство строительных материалов и продуктов питания.

Кроме того, Жамбылская область является лидером в респуб­лике в сфере возобновляемых источников энергии и обладает значительными ветро­энергетическими ресурсами.

Что касается развития АПК, то по количеству поголовья скота регион занимает второе место в Казахстане и выступает одним из основных доноров по поставке мяса и молока. Тем не менее глава региона счел необходимым особо подчеркнуть, что на сегодня объемы переработки животноводческой продукции находятся на низком уровне, и эта сфера имеет огромный потенциал для дальнейшего развития.

Кроме того, плодородные земли позволяют выращивать широкий ассортимент овощей и фруктов. Одним из показательных примеров служит тот факт, что жамбылцы – лидеры по возделыванию лука в стране.

Также представителям китайского бизнес-сообщества была представлена информация об основных социально-экономических показателях и перспективах развития.

– В 2023 году рост экономики области составил 1,3%. В совокупности за девять месяцев было привлечено 700 миллионов долларов инвестиций, – отметил Ербол Карашукеев.

От имени китайской стороны выступил заместитель председателя Комитета содействия международной торговле провинции Шаньдун Хэ Чжунцзюнь, который выразил заинтересованность в партнерстве. Как результат был подписан меморандум о взаимопонимании между Комитетом содействия международной торговле провинции Шаньдун и казахстанско-китайской Ассоциацией содействия бизнесу и инвестициям.

В тот же день прошла встреча акима области с секретарем партийной ячейки, заведующим канцелярией Офиса по иностранным делам Народного правительства провинции Шаньдун, председателем Ассоциации дружбы народа Шаньдун с зарубежными народами Цай Сяньцзинем. Приоритеты стратегического партнерства обсуждались на встрече с членом постоянного комитета, генеральным секретарем партийного комитета провинции Шаньдун Чжан Хайбо.

В городе Цзинане в ходе переговоров Ербол Карашукеев и генеральный директор государственной инвестиционной компании Shandong High Speed International Company Цай Кунь обсудили перспективы развития сотрудничества с акцентом на укрепление экономических связей. Известно, что компания входит в список 500 крупнейших предприятий мира и осуществляет инвестиционное сотрудничество в сферах транспорта, недвижимости, сельского хозяйства, энергетики и полезных ископаемых.

Есть контакт

Рабочая поездка акима области продолжилась целой серией деловых встреч с потенциальными инвесторами. Всего было проведено около 200 переговоров.

В ходе их обсуждены вопросы сотрудничества с представителями китайских компаний по выпуску сельскохозяйственной техники, производству кормов, глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, строи­тельству электроэнергетических предприятий и объектов возобновляемых источников энергии.

Также обсуждались вопросы, связанные с внедрением систем водосбережения и производст­вом насосов. На сегодня эти направления являются приоритетными для региона.

Надо сказать, встречи оказались результативными. К примеру, китайская компания Guofeng совсем скоро начнет сборку тракторов в Байзакском районе. Также свою заинтересованность в совместном сотрудничестве выразили компании Gambol и Shifeng Group, занимающиеся производством кормов и выпуском сельскохозяйственной техники.

Аким области пригласил их представителей посетить регион для знакомства с инвестиционными возможностями, заявив о готовности всесторонней поддержки их проектов.

Намерение направить финансовые средства в область на строительство в сфере «зеленой» энергетики выразили представители компании Zaozhuang Zeneng Electric Power Engineering Co. Ltd, ранее посещавшие Жамбылскую область и уже знающие о сущест­вующих условиях.

И это еще не все. В результате переговоров в провинции Хубэй, лидирующей в КНР по производству фосфора, подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Wuhan Top Resources Holdings Co. Ltd и ТОО «Казфосфат». В настоящее время ими обсуждаются перспективы создания производства литий-железо-фосфатных аккумуляторов для электромобилей, строи­тельства нового комплекса по выпуску фосфорсодержащей продукции и желтого фосфора, а также экспорта последнего в КНР.

Кроме того, в рамках соглашения между компаниями BNK Group и Ningbo Mengkwa Machinery Co., Ltd до конца 2024 года предусматривается строительство завода по выпуску систем капельного орошения и полиэтиленовых труб стоимостью 4,4 млн долларов.

По итогам визита в Боро-Тала-Монгольский автономный округ СУАР КНР также были обсуждены перспективы делового взаимодействия в сфере производства труб различного диаметра для водоснабжения, канализации, полива и орошения.

По мнению Ербола Карашукее­ва, благодаря большому аграрному и промышленному потенциалу Жамбылская область в ближайшей перспективе сможет значительно увеличить число желающих наладить партнерские отношения с регионом.