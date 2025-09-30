В ходе осмотра у них изъяли около килограмма запрещенных веществ

Фото: Polisia.kz

В столице задержана пара, занимавшаяся хранением и распространением наркотических средств через интернет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

По данным ведомства, мужчина и женщина совместно снимали квартиру, которая фактически использовалась ими в качестве склада для хранения наркотиков.

В ходе осмотра у них было изъято порядка килограмма наркотического вещества зеленого цвета с характерным запахом, являющегося марихуаной.

Кроме того, по месту проживания обнаружены пластиковые тары и приспособления, используемые для измельчения, упаковки и взвешивания запрещенных веществ. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС.

В полиции напомнили, что распространение и хранение наркотических средств – это тяжкое преступление, за которое предусмотрено суровое наказание.

Правоохранители призвали граждан незамедлительно сообщать о подозрительных людях или фактах незаконного оборота наркотиков на пульт «102».