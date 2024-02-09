Париж презентовал медали летних Олимпийских и Паралимпийских игр

Главной особенностью каждого комплекта наград является то, что в центре медали вмонтирован железный жетон шестиугольной формы, выкованный из металлолома, оставшегося после ремонта Эйфелевой башни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

- Было приложено огромное количество усилий, чтобы попытаться объединить эти золото, серебро и бронзу с самой драгоценной частью награды - фрагментом Эйфелевой башни, жемчужиной Франции, - отмечается на сайте Международного Олимпийского комитета.

В общей сложности произведено 5084 медали. В каждой из них находится 18 гр Эйфелевой башни.

- Это возможность для спортсменов увезти с собой частичку Парижа. Эйфелева башня — это самый что ни на есть символ Парижа, — цитирует BBC креативного директора Олимпийских игр Тьерри Ребуля.

Металл для внутренних частей золотой, серебряной и бронзовой медалей взят из железных балок и других элементов Эйфелевой башни, когда-то замененных во время реконструкции.

Этот металлолом с башни, названной в честь Гюстава Эйфеля, чья компания спроектировала и построила ее в 1887–1889 годах, долгие годы хранился на секретном складе.

Одна из парижских ювелирных фирм разработала дизайн наград, а сами 5 084 медали будут изготовлены монетным двором Франции, Monnaie de Paris.

На оборотной стороне олимпийских медалей в центре изображена греческая богиня победы Ника, а по сторонам — афинский Акрополь и Эйфелева башня.

На медалях для Паралимпийских игр изображен вид на Эйфелеву башню снизу и надпись Paris 2024, выполненная шрифтом Брайля — в честь француза Луи Брайля, который изобрел систему чтения и письма для слепых и слабовидящих.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа, а Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.

На Олимпийских играх будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта, а на Паралимпийских играх — 549 комплектов в 22 видах спорта.

В июле прошлого года Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

Ранее Париж презентовал свою версию факела Олимпийских игр.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить подготовку к Олимпийским играм в Париже 2024 года.