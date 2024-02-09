Париж презентовал медали летних Олимпийских и Паралимпийских игр

В мире, Спорт
17
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Главной особенностью каждого комплекта наград является то, что в центре медали вмонтирован железный жетон шестиугольной формы, выкованный из металлолома, оставшегося после ремонта Эйфелевой башни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

- Было приложено огромное количество усилий, чтобы попытаться объединить эти золото, серебро и бронзу с самой драгоценной частью награды -  фрагментом Эйфелевой башни, жемчужиной  Франции, - отмечается на сайте Международного Олимпийского комитета.

В общей сложности произведено 5084 медали. В каждой из них находится 18 гр Эйфелевой башни.

- Это возможность для спортсменов увезти с собой частичку Парижа. Эйфелева башня — это самый что ни на есть символ Парижа, — цитирует BBC креативного директора Олимпийских игр Тьерри Ребуля.

Металл для внутренних частей золотой, серебряной и бронзовой медалей взят из железных балок и других элементов Эйфелевой башни, когда-то замененных во время реконструкции.

Этот металлолом с башни, названной в честь Гюстава Эйфеля, чья компания спроектировала и построила ее в 1887–1889 годах, долгие годы хранился на секретном складе.

Одна из парижских ювелирных фирм разработала дизайн наград, а сами 5 084 медали будут изготовлены монетным двором Франции, Monnaie de Paris.

На оборотной стороне олимпийских медалей в центре изображена греческая богиня победы Ника, а по сторонам — афинский Акрополь и Эйфелева башня.

На медалях для Паралимпийских игр изображен вид на Эйфелеву башню снизу и надпись Paris 2024, выполненная шрифтом Брайля — в честь француза Луи Брайля, который изобрел систему чтения и письма для слепых и слабовидящих.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа, а Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.

На Олимпийских играх будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта, а на Паралимпийских играх — 549 комплектов в 22 видах спорта.

В июле прошлого года Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

Ранее Париж презентовал свою версию факела Олимпийских игр.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить подготовку к Олимпийским играм в Париже 2024 года.

#олимпиада #Париж #медали #презентация #Эйфелева башня

Популярное

Все
В приоритете – реальное производство
Застройщик в халате
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Ездить хочется с комфортом
Синие vs белые воротнички
Кандасы помогут выучить язык
ChatGPT на подхвате
Солнце Карлага
О тайнах степи
Тон задают клипмейкеры
Болезнь, о которой нужно знать всем
Газета «Қазақ тілі» была одним из самых значимых печатных изданий Семея – города с интересной историей
Окольный путь к ремеслу
Великие игры номадов
Пока звенит наковальня
Принцесса цирка
Быль и сказки Павла Бажова
Видеть, чувствовать, волновать
Граница дна
Зеленский позвонил Токаеву
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
Путеводная звезда
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
31 год назад Казахстан и Евросоюз установили дипотношения
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн

Читайте также

Великие игры номадов
В Эквадоре одобрили эвтаназию
Волонтерскую программу 5-х Всемирных игр кочевников презент…
ЦИК Азербайджана объявил победителя президентских выборов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]