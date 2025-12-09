Парки становятся краше

Инфраструктура
7
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе Балпык-би начата реконструкция Центрального парка культуры и отдыха.

фото автора

Это центр Коксуского района, и парк здесь старый, еще советский, площадью 6 гектаров. Здесь расположены памятники, посвященные историческим личностям и событиям, в том числе героям Великой Отечест­венной войны, а также воинам-»афганцам». Есть в парке футбольное поле, пешеходные дорожки, зоны отдыха и освещение.

– Парк был создан в 1954 году, а последний ремонт здесь проводился в 2017-м, поэтому обновление территории является необходимой мерой, – рассказали в пресс-службе акима области Жетысу.

Сам аким области Бейбит Исабаев, ознакомившись с состоянием объекта и обсудив планы с подрядной организацией, отметил, что одной из первоочередных задач станет реконструкция памятников. Также в рамках благоустройства планируется замена брусчатки, бордюров, установка новых скамеек, ограждений и современных входных арок.

В парке появятся детские и спортивные площадки, будет обновлено футбольное поле. Запланировано строительство кинотеатра под открытым небом, теннисного корта, площадок для пляжного волейбола и настольных игр. Центральное место в обновленном парке займут фонтан и малые архитектурные формы.

По словам акима области, важным направлением государственной политики является создание комфортных условий для жизни населения, что включает благоустройство общественных пространств.

– В области Жетысу есть планы по реконструкции центральных парков во всех районах и городах, – отметил Бейбит Исабаев. – Много внимания уделяется созданию пешеходных зон, мест отдыха, а также обеспечению качественного полива зеленых насаждений. В дополнение к существующим арычным системам в парках устанавливаются автоматические системы полива.

В рамках программы «Таза Қазақстан» в Коксуском районе уже построен новый парк в селе Актекше, еще один возводится в селе Жамбыл. Кроме того, в селах Бескайнар, Айнабулак, Балпык-би, Актекше, Кокбастау и ПЧ-45 построены семь детских и спортивных площадок.

