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Парламентарии предлагают внедрить в обширную практику институт брачного договора и супружеское соглашение, сообщает Kazpravda.kz

- Это проблема, на которую есть высокий социальный запрос, - отметила депутат Сената Жанна Асанова в ходе обсуждения вопросов повышения эффективности института ЧСИ. – Чтобы дать на него наиболее взвешенный ответ, в стенах Парламента была создана рабочая группа, которая выявила несколько глубинных причин неэффективного исполнительного производства в этой сфере.

Например, уточнила она, большое количество формальных разводов с нерешенными имущественными родительскими спорами, уклонение от уплаты алиментов при опять-таки формальном соблюдении закона, незащищенность добросовестных родителей, отсутствие действенной, но гуманной системы принуждения.

- Уже на моменте создания брака многие не понимают ответственности, которую он в себе заключает. Поэтому мы предлагаем к широкому использованию институт брачного договора, а также супружеское соглашение – гибкий документ, который заключается уже в браке и позволяет регулировать финансовые отношения, особенно когда есть общий бизнес. Стоимость брачного договора в нотариате уже сейчас уменьшена с 10 до 1 мрп, - проинформировала Жанна Асанова.

Подходы к процедуре развода супругов тоже нуждаются в совершенствовании, ведь сегодня мало кто из них обращается к институту медиации, а сразу прибегают к судебному разбирательству.