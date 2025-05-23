Парламентарии предлагают внедрить в обширную практику институт брачного договора

Парламент
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

По итогам 2024 года задолженность по алиментам превысила 17 млрд тенге, а число проблемных ситуаций составило 12 тыс.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламентарии предлагают внедрить в обширную практику институт брачного договора и супружеское соглашение, сообщает Kazpravda.kz

- Это проблема, на которую есть высокий социальный запрос, - отметила депутат Сената Жанна Асанова в ходе обсуждения вопросов повышения эффективности института ЧСИ. – Чтобы дать на него наиболее взвешенный ответ, в стенах Парламента была создана рабочая группа, которая выявила несколько глубинных причин неэффективного исполнительного производства в этой сфере.

Например, уточнила она, большое количество формальных разводов с нерешенными имущественными родительскими спорами, уклонение от уплаты алиментов при опять-таки формальном соблюдении закона, незащищенность добросовестных родителей, отсутствие действенной, но гуманной системы принуждения.

- Уже на моменте создания брака многие не понимают ответственности, которую он в себе заключает. Поэтому мы предлагаем к широкому использованию институт брачного договора, а также супружеское соглашение – гибкий документ, который заключается уже в браке и позволяет регулировать финансовые отношения, особенно когда есть общий бизнес. Стоимость брачного договора в нотариате уже сейчас уменьшена с 10 до 1 мрп, - проинформировала Жанна Асанова.

Подходы к процедуре развода супругов тоже нуждаются в совершенствовании, ведь сегодня мало кто из них обращается к институту медиации, а сразу прибегают к судебному разбирательству.

- Прения в суде сами по себе плохо влияют на общий фон развода, ведь неизбежно это приведет к определению проигравшей стороны. Поэтому мы решили увеличить временной срок, который дается на применение инструментов медиации до трех месяцев, и сделать его обязательным, чтобы урегулировать вопросы проживания и воспитания детей, алиментов. Это позволит снизить конфликтность в суде, - добавила спикер.

 

#Парламент #соглашение #развод #брачный договор

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