Партнерство выгодно региону

На сегодня торговый оборот составляет 62 млрд. тенге, а если сравнивать экспорт и импорт, то речь идет о положительном сальдо - 60 и 40% соответственно. По словам главы региона Бердыбека Сапарбаева, в 2013 году Восточный Казахстан значительно увеличил экспорт продуктов растительного происхождения не только в Россию, но и в Беларусь.

Экспорт жиров, а также мас­ла животного и растительного в эти страны также вырос в 2 раза. Больше стало осуществляться поставок продукции химической и смежных с ней отраслей промышленности. В Республику Беларусь вышеназванный экспорт суммарно составил 155 млн. долларов.

В то же самое время импорт продовольственных товаров в Восточно-Казахстанскую область по сравнению с 2012 годом сократился на 31,2%. Что красноречиво свидетельствует о том, что регион существенно лучше стал обеспечивать себя собственной продукцией. Причем такая положительная тенденция распространяется на обе страны - участницы Таможенного союза.

В рамках лицензионного договора, подписанного в 2009 году между ТОО «СемАЗ» и Минским тракторным заводом, налажено производство тракторов «Беларус». За это время заводом освоено порядка пяти моделей и произведено 4 900 тракторов, пользующихся большим спросом в сельском и лесном хозяйстве, сфере ЖКХ.

Тесное сотрудничество с предприятиями перерабатывающей промышленности Рес­публики Беларусь осуществляется корпорацией «Востокмолоко». По словам ее генерального директора Сейлжана Сайлаубаева, взаимодействие распространяется на внедрение современных технологий и освоение выпуска новых видов продукции. К примеру, в ближайшее время восточноказахстанцы смогут попробовать зернистый сыр, который ранее ни в одном другом регионе страны не изготавливался.

Налажено сотрудничество с партнером по ТС и в сферах использования природных ресурсов, здравоохранения, образования и науки.

- Интеграция выгодна регио­ну, поскольку дает огромный положительный эффект для поступательного развития экономики, - считает Б. Сапарбаев. - Безусловно, партнерские отношения с Беларусью будут укрепляться и впредь.

Таможенный союз придал также импульс и развитию межрегиональных связей в социальной сфере. С 2010 года осуществляется обмен студенческими строительными отрядами с Могилевской областью. В прошлом году в работе международного Конгресса сельской молодежи, проходившего в Усть-Каменогорске, принимали участие ребята из одноименного белорусского города.

Светлана АБЕНОВА,

Усть-Каменогорск,

abenova@kazpravda.kz