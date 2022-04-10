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Сулейменов Азамат
корреспондент

После общественного резонанса относительно возможной потери яхт-клубом земельного участка в акимате Актау заявили о продлении договора аренды.

С разницей в три дня сотрудники акимата Актау сделали весьма противоречивые заявления в отношении судьбы яхт-клуба «Бриз». В прошлый понедельник мы с большим трудом получили информацию относительно решения местного исполнительного органа по общественному объединению «Яхт-клуб «Бриз», которому не продлили договор аренды земельного участка на набережной.

Мы поговорили с несколькими представителями из отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства, а также строительства и предпринимательства, но ни один из них не дал четкого ответа на вопрос о том, продлят ли аренду клубу. В городском акимате заявили, что «пока» яхтсменов никто с участка не гонит, отметив при этом: местный исполнительный орган имеет право на прошение клуба ответить отказом.

– Прибрежная часть территории яхт-клуба отойдет под благоустройство. По меньшей мере яхт-клуб ждет сокращение территории. На основании проекта «Благоустройство набережной от Скальной тропы до Солдатского пляжа», возможно, им не продлят аренду. По факту мы имеем право им отказать, если мои коллеги так решат. Пока этот проект полностью не защищен экспертизой, и я об этом говорить не могу. У них есть возможность протянуть здания в другую сторону, можно им какой-то участок выделить, не всю территорию, – сообщил заместитель руководителя ГУ «Актауский городской отдел строительства» Асхат Нурмухан.

Также чиновники сообщили, что яхтсмены должны обеспечить участок для сквозного круглосуточного прохода через территорию клуба, так как строительство по проекту должно вестись непосредственно через его участок. Кроме этого, по словам заместителя руководителя актауского городского отдела строительства, общественное объединение должно организовать благоустройство участка.

В минувший четверг тон переменился. После публикаций и телевизионных сюжетов, вызвавших массу откликов горожан,
не желающих расставаться с одним из ярких символов морской столицы, чиновники, ранее упорно игнорировавшие представителей общественного объединения, пригласили журналистов на официальный брифинг прямо в клуб. Перед прессой выступил заместитель акима Актау Ербол Избергенов.

По новой версии чиновников, в благоустройство территории от Скальной тропы яхт-клуб «Бриз» вполне вписывается, да и ночью держать ворота открытыми вовсе не обязательно.

– Продолжение Скальной тропы дойдет до ресторана «Карвон», продолжится после парковки, которая находится между рестораном «Шеффченко», яхт-клубом и спасательной станцией и продолжится дальше. То есть проект подойдет к клубу с обеих сторон. Его территория сокращена не будет. Делить участок на две части никто не собирается. Единственное – мы попросили, чтобы в дневное время через территорию клуба могли проходить пешеходы. Я сомневаюсь, что ночью здесь люди будут гулять, –озвучил позицию акимата Ербол Избергенов.

Также чиновник пообещал: договор аренды между местным исполнительным органом и общественным объединением будет продлен, не исключив, что срок аренды может составить 49 лет.

– Договор будет продлен, с этим вопросов нет. На сколько попросят. Мы можем его и сегодня заключить на прежних условиях. Сервитут на землю наложен не будет, – прокомментировал Ербол Избергенов.

Также на встрече обещали рассмотреть возможность возврата клубу искусственно созданного мыса, на котором сейчас располагается спасательная станция – объект департамента по чрезвычайным ситуациям. Дело в том, что данный участок в море самостоятельно отсыпали именно энтузиасты яхт-клуба несколько десятилетий назад.

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