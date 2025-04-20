Фото: акимат Астаны

В Астане прошла акция, направленная на укрепление традиций дружбы, уважения и взаимопонимания между представителями различных этносов, проживающих в Астане, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие прошло на площади перед Монастырским храмом в честь праздника Пасхи. После торжественной литургии и крестного хода на территории храма состоялся символический обмен угощениями. Дети прихожан дарили пришедшим в гости представителям других конфессий пасхальные яйца. В свою очередь гости принесли бауырсаки.

Одна из участниц акции, Адия Ильяс, поделилась:

«Мы, как жители столицы, в этот день пришли к храму, чтобы раздать наши национальные угощения, поздравить и поддержать православных жителей нашего города. Ведь независимо от веры и национальности, мы должны поддерживать друг друга!»

Мероприятие стало ярким примером гармонии, единства и взаимоуважения среди представителей разных этносов столицы.