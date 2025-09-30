Сотрудники полиции района Байконыр задержали подозреваемого в краже денег из барсетки водителя такси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны
Как установлено, подозреваемый вызвал такси по четырём адресам внутри города.
По пути он внимательно наблюдал за действиями водителя. Воспользовавшись моментом, когда таксист вышел к багажнику, злоумышленник за короткое время открыл оставленную в салоне барсетку и похитил из неё около 130 тысяч тенге.
На третьем адресе пассажир вышел из машины и не вернулся. Заподозрив неладное, водитель проверил салон и обнаружил пропажу, после чего сразу обратился в полицию.
Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Похищенные деньги были возвращены владельцу.
В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.
В Департаменте полиции столицы призвали граждан не оставлять ценные вещи без присмотра в автомобиле и проявлять осторожность при перевозке незнакомых пассажиров.