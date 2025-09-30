Сотрудники полиции района Байконыр задержали подозреваемого в краже денег из барсетки водителя такси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как установлено, подозреваемый вызвал такси по четырём адресам внутри города.

По пути он внимательно наблюдал за действиями водителя. Воспользовавшись моментом, когда таксист вышел к багажнику, злоумышленник за короткое время открыл оставленную в салоне барсетку и похитил из неё около 130 тысяч тенге.

На третьем адресе пассажир вышел из машины и не вернулся. Заподозрив неладное, водитель проверил салон и обнаружил пропажу, после чего сразу обратился в полицию.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Похищенные деньги были возвращены владельцу.

В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.

В Департаменте полиции столицы призвали граждан не оставлять ценные вещи без присмотра в автомобиле и проявлять осторожность при перевозке незнакомых пассажиров.