Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной

Когда доводы не работают

Переговорный процесс между российской и украинской сторонами по мирному урегулированию военного конфликта приостановлен, эксперты оценивают эту паузу как опасную стадию эскалации вооруженного противостояния.

ОПАСНАЯ ПАУЗА

Военные действия на территории Украины продолжаются уже почти три месяца. Примерно столько же продолжаются переговоры между российской и украинской стороной по мирному урегулированию конфликта.

Встречи сторон проходили в разных форматах (и очно, и онлайн), но каких-либо сущест­венных договоренностей достичь не удалось. Комментируя переговорный процесс, представители России и Украины говорили о взаимных претензиях и не принимали доводы друг друга. Не помогли ни предложения о посредничестве лидеров ряда государств, ни даже вмешательство Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который встречался в Москве с Владимиром Путиным и в Киеве – с Владимиром Зеленским.

Во вторник, 17 мая, стало известно, что переговорный процесс приостановлен. Об этом официально заявили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса, – цитирует «Интерфакс» слова Анд­рея Руденко на конференции дискуссионного клуба «Валдай».

При этом он уточнил, что переговоры не продолжаются «ни в каком виде».

В свою очередь глава офиса президента Украины выступил на телемарафоне в эфире нацио­нального телевидения.

– Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет президент Владимир Зеленский, – заявил Михаил Подоляк.

Он отметил, что Украина не собирается отдавать какие-либо части своей территории, а также подчеркнул: украинская делегация не заявляла о «выходе или невыходе» из переговорного процесса, речь идет только о целесообразности и конкретике.

– Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры, – сказал глава офиса президента Украины.

Переговорный процесс между Москвой и Киевом начался 28 февраля. Тогда представители сторон конфликта встретились на территории Беларуси вблизи границы с Украиной. После этого прошло несколько очных и онлайн-раундов. В том числе 10 марта в турецком городе Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

На территории Турции прошла и последняя встреча офлайн. 29 марта в Стамбуле делегации сторон обсуждали гарантии безопасности и статус Украины.

Как сообщил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, украинская сторона передала российской письменные предложения по мирному соглашению, в которых предлагалось установить внеблоковый и безъядерный статус Украины в обмен на меж­дународные гарантии ее безопас­ности. Украинская сторона это подтверждала.

Теперь переговоры «поставлены на паузу». Международные эксперты назвали эту ситуацию опасной. Источник агентства BBC сообщил, что на исход конф­ликта сейчас в гораздо большей степени повлияет ситуация на полях боевых действий, нежели усилия дипломатов по мирному урегулированию. А переговорщики могут прийти к соглашению только о том, по каким правилам две страны будут взаимодействовать после завершения военного противостояния, результат которого сейчас невозможно предсказать.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, давая комментарии международным СМИ, заявляла ранее, что у переговорного процесса между Россией и Украиной «нет жизнеспособного продолжения как минимум в краткосрочной перспективе». А это означает, что вооруженный конфликт затянется надолго, приведет к большому числу жертв с обеих сторон и ухудшению и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Украине.

Экс-посол Великобритании в Украине Роберт Бринкли также заявил, отвечая на вопросы международных СМИ, что не ожидает прорыва на переговорах Киева и Москвы. По его выражению, это может случиться только тогда, «когда обе стороны будут к этому готовы». Пока же, констатирует дипломат, «обе стороны пытаются улучшить свои позиции на поле боя», что может привести только к дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

Поток беженцев из охваченной военным конфликтом Украины в соседние страны, по данным международных гуманитарных организаций, замедлился, но не прекращается. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 16 мая сообщило о 6,2 млн человек, покинувших страну.

Больше всего беженцев приняла Польша – около 3,4 млн жителей Украины, в Румынию прибыли почти 925 тыс. беженцев, около 850 тыс человек направились на территорию России, 610 тыс. бежали в Венг­рию, 464 тыс. – в Молдову, 424 тыс. – в Словакию и более 27 тыс. – в Беларусь.

Центры для беженцев в Молдове в начале мая посетил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В частности, он побывал на территории крупнейшего центра для беженцев в выставочном комплексе MoldExpo.

С начала военных действий в Украине через этот и другие пункты приема прошли почти полмиллиона беженцев. На пике миграционного кризиса на территории кишиневского комплекса одновременно проживало более тысячи человек. Большинство из них перебрались в другие страны, а около 100 тыс. остались в Молдове.

Обустроить жизнь беженцев правительству Молдовы помогают учреждения ООН, включая ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Международная организация по миграции (МОМ) и Всемирная продовольственная программа (ВПП).

Людям, бежавшим от обстрелов и бомбежек, нужна не только крыша над головой, но и питание, юридическая и психологическая поддержка, медицинская помощь. Детям необходимо ходить в школу, развиваться.

– Уникальность этого кризиса заключается в том, что беженцы – это в основном женщины и дети, – подчеркнул Генсек ООН, беседуя с представительницами женских неправительственных организаций, работающих со структурой «ООН-женщины». – Мужчин не выпускают из Украи­ны, женщины с детьми одни, и они уязвимы, они легко могут стать жертвами гендерного насилия или торговли людьми.

ООН в сотрудничестве с правоохранительными органами Молдовы и организациями гражданского общества делает все, чтобы защитить украинских беженцев от криминала. По словам Марианы Буруяны, главы Женского юридического центра, главное оружие против подобных преступлений – просвещение. Сотрудники центра работают на границе, а также в принимающих общинах, где предупреждают женщин о возможной опасности.

Генеральный секретарь ООН обратил внимание еще на одну отличительную черту этого миграционного кризиса: в Молдове нет лагерей для беженцев, подавляющее большинство украинцев – 95% – живут в семьях. Антониу Гутерриш выразил свое восхищение гостеприимст­вом, которое оказывают беженцам народ и правительство Молдовы.

– Люди распахнули для украинцев свои дома и свои сердца, – сказал Генеральный секретарь ООН.

В ходе визита в Молдову глава ООН встретился с президентом страны Майей Санду. Он отметил, что Молдова не является членом Евросоюза и не может рассчитывать на поддержку со стороны ЕС. В то же время на экономику государства оказывают давление последствия военного конфликта в Украине, санкционное противостояние Европы и России.

В Молдове резко выросли цены на многие категории товаров, а закрытие морского порта в Одессе оборвало важные логис­тические и торговые цепочки. Генеральный секретарь заверил президента Майю Санду в том, что ООН не оставит страну наедине с ее проблемами, в том числе поможет укрепить государственные институты.

Он призвал и международное сообщество поддержать эту страну, принявшую в соотношении к ее населению наибольшую долю беженцев.

КАТАСТРОФА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Эксперты отмечают, что воен­ные действия на территории Украины и вызванный ими миграционный кризис вызывают беспрецедентно сильные сбои на мировом рынке труда. По оценкам Международной организации труда (МОТ), с начала вооруженного противостояния Украина потеряла около 4,8 млн рабочих мест, и если боевые дейст­вия продолжатся, эта цифра возрастет до 7 млн.

При этом кризис в Украине, как отмечается в обзоре МОТ, может привести к перебоям на рынках труда в соседних странах, главным образом в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Если военный конф­ликт продолжится, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих государст­вах и приведет к повышению уровня безработицы.

Отразится конфликт, как считают эксперты, и на странах Центральной Азии, чьи экономики связаны с Россией. Если санкции против РФ приведут к дальнейшей потере рабочих мест в этой стране, начнут возвращаться на родину трудовые мигранты, что повлечет за собой дополнительные экономические потери в ЦА.

Военный конфликт на территории Украины уже оказал значительное влияние на ухудшение экономической, политической и гуманитарной ситуации во многих странах. В частности, он привел к нарас­танию продовольственной катастрофы, которая ударила по детям.

Детский фонд ООН предупредил о катастрофическом недоедании тысяч детей во всем мире, в том числе из-за последствий вооруженного конфликта в Украине и пандемии коронавируса. Число детей с истощением росло и до начала военных действий в Украине, однако сейчас ситуация стала быстро усугубляться.

Как отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, сильное истощение, при котором дети слишком худы для своего роста, приводит к ослаблению иммунной системы. Во всем мире как минимум 13,6 млн ребятишек в возрасте до пяти лет страдают от тяжелого истощения. 10 млн детей с тяжелой формой истощения не имеют доступа к эффективному лечению. Это приводит к смерти каждого пятого в этой возрастной группе.

В докладе ЮНИСЕФ «Тяжелое истощение: забытая чрезвычайная ситуация, связанная с выживанием детей» говорится, что для предотвращения голода среди детей требуется около 25 млн долларов.

– Мир быстро превращается в пороховую бочку, грозящую взрывным ростом числа случаев детских смертей, которые можно было бы предотвратить, а также увеличением числа детей, страдающих от истощения, – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.