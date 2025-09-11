Павлодарец продал квартиру с машиной ради инвестиций в фейковый проект

Закон и Порядок,Мошенничество
5
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Он также оформил ряд кредитов на себя и родных, надеясь получить большую прибыль с криптобиржи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель Павлодара лишился 90 млн тенге, доверившись мошенникам, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Павлодарской области Асхат Абетжанов, пострадавший павлодарец увидел на YouTube рекламу якобы нового инвестиционного проекта, обещавшего быстрые и большие деньги. Перешел на сайт проекта, который выглядел как платформа с криптовалютным трейдингом. Вложил для начала 50 тыс. тенге и вскоре получил 5 млн от организаторов «биржи». Решив, что инвестиции реально дают прибыль, мужчина начал вкладывать все больше: сначала 200 тыс., потом суммы выросли до миллиона, а в итоге он перечислил мошенникам 90 млн.

Сейчас полицейские устанавливают дропперов, через банковские карты которых переводились деньги. После этого пострадавший сможет попытаться в гражданском порядке вернуть свои средства.

По данным полиции, за весь 2024 год жители Павлодарской области отдали мошенникам свыше 2 млрд тенге, а за 9 месяцев 2025 года уже более 3 млрд. Число зарегистрированных преступлений также увеличилось – с 1 000 до более чем 1 500 случаев.

#мошенничество #биржа

Популярное

Все
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
«Маскарад» в Шымкенте
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
Капсулы здоровья... для коров
Горячие обеды – каждому школьнику
Не просто стратегия, а шанс
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Вторая жизнь плантаций
Переходят на водосбережение
Глава государства поздравил Kazinform
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Закладывая основу эффективного партнерства
Завершается поливной сезон
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Иностранцев задержали в ВКО за незаконную добычу драгметалл…
Тюремный срок: житель Атбасара выращивал коноплю дома
Свыше 160 кг наркотиков изъяли с начала года в области Ұлыт…
Группа кибермошенников из Жетысу обманула казахстанцев на 7…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]