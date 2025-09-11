Он также оформил ряд кредитов на себя и родных, надеясь получить большую прибыль с криптобиржи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель Павлодара лишился 90 млн тенге, доверившись мошенникам, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Павлодарской области Асхат Абетжанов, пострадавший павлодарец увидел на YouTube рекламу якобы нового инвестиционного проекта, обещавшего быстрые и большие деньги. Перешел на сайт проекта, который выглядел как платформа с криптовалютным трейдингом. Вложил для начала 50 тыс. тенге и вскоре получил 5 млн от организаторов «биржи». Решив, что инвестиции реально дают прибыль, мужчина начал вкладывать все больше: сначала 200 тыс., потом суммы выросли до миллиона, а в итоге он перечислил мошенникам 90 млн.

Сейчас полицейские устанавливают дропперов, через банковские карты которых переводились деньги. После этого пострадавший сможет попытаться в гражданском порядке вернуть свои средства.

По данным полиции, за весь 2024 год жители Павлодарской области отдали мошенникам свыше 2 млрд тенге, а за 9 месяцев 2025 года уже более 3 млрд. Число зарегистрированных преступлений также увеличилось – с 1 000 до более чем 1 500 случаев.