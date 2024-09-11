Павлодарские электромонтеры первыми в РК провели работу под высоким напряжением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бригада электромонтеров Павлодарской распределительной электросетевой компании впервые в Казахстане провела работы на линии электропередачи без отключения напряжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Замену изоляторов на опорах линии электропередачи 0,4 киловольт провели в ауле Мичурино Павлодарской области. Ранее для такого объема энергетикам пришлось бы отключить подачу электричества минимум на 4 часа.

Как отмечается, новый высокотехнологичный метод позволяет провести необходимую работу, сохраняя непрерывное электроснабжение потребителей. Для внедрения современного метода работы на действующем оборудовании сотрудники Павлодарской распределительной электросетевой компании прошли обучение в городе Казань. Павлодарские энергетики сдали экзамены, прошли стажировку вместе с энергетиками Республики Татарстан, получили сертификаты на допуск к работе на линиях электропередачи до 1 000 вольт без отключения напряжения.

Сегодня в компании есть две подготовленных бригады электромонтеров, владеющих технологией работы под напряжением 0,4 киловольт. В планах энергетиков – расширить выполнение работ под напряжением на линиях электропередачи до 10 киловольт, что значительно сократит количество потребителей, попадающих под необходимость отключения.

«Уже утверждены планы по обучению персонала для работ на воздушных линиях до 10 киловольт. Это важный этап в эксплуатации электрических сетей, так как безопасность и эффективность подобных работ напрямую зависят от квалификации рабочих бригад. Ведется закупка специализированного оборудования, необходимого для выполнения работ под напряжением до 10 киловольт - это автогидроподъемник с изолирующим звеном и специальные инструменты. В настоящий момент ведется разработка проекта строительства учебно-тренировочного центра для обучения и тренировки персонала без выезда за пределы страны, что позволит повысить качество подготовки специалистов и сократить временные и финансовые затраты на подготовку кадров. Инвестиции в оборудование и персонал – необходимое условие для успешного внедрения технологии работ под напряжением», - рассказывает генеральный директор АО «Павлодарская РЭК» Александр Глотов.

Специалисты отмечают, что такой вид работы - это не просто очередной способ производства плановых ремонтов, а новый виток развития энергетики Казахстана. Технологии проведения работ под напряжением постоянно совершенствуются, и их

применение позволило энергетикам Павлодара встать в один ряд с энергетиками таких стран, как Китай, Россия, Япония, Канада и другими, где уже практикуется выполнение работ под напряжением.