​​​​​​​Паводки в Казахстане: запущена горячая линия омбудсмена для социально уязвимых граждан

В связи с паводками была запущена горячая линия по вопросам социально уязвимых категорий граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

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В связи с ЧС, произошедшей в стране, многие граждане, в том числе инвалиды, граждане из социально уязвимых слоев населения, могут столкнуться с различными сложностями. В связи с этим был открыт проектный офис омбудсмена.

«Если у вас есть какие-либо вопросы, вы попали в сложные ситуации, вы можете обратиться на горячую линию по номеру 8702 282 61 83, а также через почту, Instagram, WhatsАpp. Мы всегда готовы помочь», - сказал Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК Кенжегул Сейтжан.