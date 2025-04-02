Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев посетил Северо-Казахстанскую область с рабочей поездкой и осмотрел паводкоопасные зоны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный ресурс Премьер-министра РК

Фото: UKIMET

В городе Сергеевка (район Шал Акына) вице-премьер проверил состояние Сергеевского гидроузла, ключевого регулятора стока реки Есиль. С прошлого года здесь ведутся работы по укреплению, углублению дна и защите берегов от размыва. Сейчас проходит пик второй волны паводков.

Также вице-премьер проверил ситуацию в селах Николаевка, Покровка, Явленка, Большая Малышка, Соколовка, расположенные вдоль русла Есиля. В зоне риска по области — 116 населенных пунктов. По словам акима области Гауеза Нурмухамбетова, ситуация под контролем.

Кроме того, Канат Бозумбаев осмотрел мост в селе Новоникольское, восстановленные дамбы в селах Бесколь, Прибрежное, Тепличное, Петропавловский гидроузел и обводной канал в поселке Заречный. Канал протяженностью 3,7 км построен в этом году для сброса воды и снижения ее уровня.

В Петропавловске пик первой волны паводков ожидается 4–5 апреля. Завершается укрепление защитных дамб. Канат Бозумбаев проверил работы на дамбе по улице Ущева, защищающей микрорайон Подгора, и осмотрел строительство ограждающей дамбы у пруда-накопителя «Биопруд». Завершение работ запланировано на декабрь.

Также вице-премьер посетил дачные массивы и ситуационный центр при областном акимате.

В области реализуется План инженерных работ (109 мероприятий), в результате чего снижена угроза подтопления в 60 населенных пунктах. Возведено 47 км и укреплено 41 км защитных дамб и валов, установлено 108 водопропускных труб, углублено 10 км арыков, расчищено 4 км русел малых рек, очищено 200 км ливневой канализации.

Для безопасного прохождения пика паводка в регионе, вице-премьер поручил акимату Северо-Казахстанской области и МЧС организовать круглосуточное наблюдение за ситуацией в населенных пунктах в зоне риска, в частности в дачных массивах, регулировать уровень воды в водохранилищах, а также своевременно оповещать население о проводимых противопаводковых мероприятиях.