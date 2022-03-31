В 157 населенных пунктах страны сохраняется угроза подтопления. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на брифинге в СЦК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Потепление на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей ожидается в течение ближайшей недели. Это будет способствовать началу интенсивного снеготаяния и ледохода, что может повлечь за собой угрозу подтопления 157 паводкоопасных населенных пунктов в этих регионах», - сказал глава МЧС.

Кроме того, по его словам, на юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области, на северо-востоке, юге, в горных и предгорных районах Жамбылской области, на юге и в горных районах Алматинской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега. В связи с чем, в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока и паводков по горным рекам, а также возможный самопроизвольный сход снежных лавин.

«Однако, как показывает опыт прошлых лет, подтоплению талыми и дождевыми водами могут подвергнуться и другие населенные пункты, в которых акиматы не провели сезонные профилактические мероприятия, в том числе вывоз снега и очистку арыков и каналов. Департаментами по ЧС обследовано около двух тысяч населенных пунктов, из которых по 197 акимам сельских округов вручены предупреждения о неготовности к паводку. На сегодня устранены предложения 49 предупреждений», - резюмировал Ильин.