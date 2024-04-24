Педагог объяснил, почему современные дети «рассеянные»

Образование, Наука
114
Айман Аманжолова
[email protected]

Большому количеству учеников трудно осваивать школьную программу. Это связано с низким уровнем развития рабочей памяти и неумением планировать время, считает педагог Алекс Куигли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В своей  книге он дал практические рекомендации для учителей, которые помогут сделать работу в классе более продуктивной.

Успех школьного образования зависит не только от учебной программы и квалификации педагога, но и от когнитивных особенностей учащихся. Например, предыдущие исследования показали, что двуязычное образование может замедлить развитие детей, живущих в билингвальных семьях, если не будет выполняться ряд условий.

По мнению Куигли, специалиста в области педагогики, учителям важно понимать, почему именно детям трудно усваивать новые знания, и исходя из этого выстраивать процесс обучения. В книге «Почему обучение терпит неудачу (и что с этим делать)» педагог проанализировал данные новейших исследований в сфере образования и сформулировал рекомендации, которые помогут развивать рабочую память учеников, управлять их вниманием и создавать крепкую практическую основу для образовательного процесса. Книга выйдет в издательстве Taylor & Francis Group.

Рабочая, или оперативная, память позволяет быстро обрабатывать и запоминать информацию. Согласно данным последних исследований, у 41% учеников, которым тяжело было сдавать национальные тесты по английскому языку как родному, оперативная память была развита плохо. Таким же низким у 52% учащихся в этом возрасте был и результат экзамена по математике.

Опросив 1425 работников образования, Куигли выяснил, что они хорошо знакомы с понятием рабочей памяти, но слишком по-разному представляют себе факторы, влияющие на ее развитие. Педагог предложил разработать образовательную программу, которая будет учитывать естественный объем рабочей памяти и предлагать рекомендации, связанные не только с возможными «типами» учащихся, но и с конкретными учебными предметами.

По данным исследования Куигли, повысить продуктивность занятий способны стратегии, направленные на эмоциональную память. Например, учителя могут превращать сложный материал в историю: допустим, о развитии медицины рассказывать через биографии великих врачей или личные истории пациентов, чтобы не просто привести факты, но и создать эмоциональные связи. Не менее важно выполнять задания поэтапно: это позволит и обойти ограничения рабочей памяти, и использовать уже рассмотренные простые примеры, чтобы решить более сложную задачу.

Педагог также отметил: большую роль играет повторение нового материала. Чтобы дети могли убедиться, что поняли все правильно и избавиться от сомнений, Куигли рекомендует повторять основные выводы не менее трех раз.

Особое внимание автор книги обратил на проблему поддержания внимания и естественной склонности учеников экономить умственные усилия. Она актуальна для всех детей, но у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности потребности более специфические.

Куигли призывает педагогов становиться наставниками детей по планированию. По его словам, в школьном возрасте самостоятельно распределять время еще трудно, этот навык вырабатывается постепенно. Учителя могут давать индивидуальные рекомендации, как наиболее эффективно уделить внимание максимальному количеству учебных задач. Полезными могут быть и инструменты планирования, например контрольные списки, ментальные карты.

Чтобы педагоги смогли больше внимания уделять трудностям обучения, которые возникают у учеников, они должны получать соответствующую поддержку от администрации школ и системы образования в целом, считает автор. По его словам, без должных времени, инструментов и поощрений, а также при большом количестве «бумажной» работы и проверок учителя просто не смогут организовать учебный процесс наилучшим образом и подстроиться под потребности разных детей.

#дети #Образование #школа #педагог

Популярное

Все
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Класс «эконом» выдавали за «премиум»
Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами
Колоссальное превышение загрязняющих веществ выявлено в стоках горных рек Рудного Алтая
Пострадавшие благодарят за помощь
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности
Интеллектуальные права – приводной ремень креативной экономики
Китай любит тишину
Чарующие мелодии Кенена Азербаева
Большие гастроли театра «Астана Балет» состоялись в Алматы
Книжная серия «Абай жолы» представлена в Астане
Каныш Сатпаев – человек с большим сердцем
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном универ…
Главы управлений образования будут персонально отвечать за …
Глава Центризбиркома выступил в КазНУ в формате лидерской л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]