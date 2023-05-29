Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение

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В рамках Социального кодекса с 1 июля пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

То есть с 1 июля текущего года пенсионеры по выслуге лет могут обратиться посредством интернет-платформы www.enpf-otbasy.kz за единовременными пенсионными выплатами в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться только в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» посредством вышеуказанной интернет-платформы, добавили в Минтруда.