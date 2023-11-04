Пенсионеры нашли маску стоимостью в миллионы евро

Кадр: France 3 Occitanie / YouTube

В марте 2021 пожилая пара из департамента Эр и Луар во Франции взялась разбирать свой второй дом перед продажей. 88-летний муж и 81-летняя жена обнаружили на чердаке множество безделушек, которые можно было продать любителям старины. Среди находок оказалась и похожая на африканскую маска — вытянутое белое лицо с тонким носом, тонкими губами и подобием бороды. Вместе с остальными вещами они отнесли ее одному из местных антикваров-перекупщиков, сообщает Lenta.ru.

Осмотрев предмет, он предложил супругам 150 евро. Пенсионеры согласились, сделка была благополучно завершена. Однако всего полгода спустя они открыли газету и поняли, что их жестоко обманули.

Стариков едва не хватил удар, когда они увидели снимок знакомой маски, которая оказалась на аукционе в Монпелье. В публикации говорилось, что на фото — редкая маска народа фанг, живущего на территории современного Габона.

Впоследствии один из французских телеканалов взял комментарий у эксперта, который сообщил, что "этот тип масок ценнее картин Леонардо да Винчи, потому что у нас есть 22 полотна великого мастера, а таких масок, созданных мастерами фанг, лишь 10 или 12".

Как выяснилось позже, торговец антиквариатом не стал выставлять маску в своем магазине. Вместо этого он сразу связался с аукционными домами Drouot Estimation и Fauve Paris, которые сначала оценили ее стоимость примерно в 100–120 евро и 400–600 евро, соответственно.

Несмотря на оценку аукционистов, мужчина обратился за третьим мнением к специализированной фирме по торговле африканскими предметами искусства в Монпелье. После комплексного анализа с использованием методов радиоуглеродного датирования и масс-спектрометрии маску датировали концом XIX века, а экспертная оценка этнолога показала, что ее использовали для обрядов члены культа Нги, тайного общества, которое действовало внутри народа Фанг в Габоне.

Аукционный дом выставил маску на продажу со стартовой ценой около 300 тысяч евро. В марте 2022 года она ушла с молотка за оглушительные 4,2 миллиона евро, в десять раз дороже цены, предложенной аукционистами.

Бывшие владельцы маски были возмущены произошедшим. Они нашли адвоката и обратились в суд.

Сразу после подачи иска антиквар предложил урегулировать конфликт во внесудебном порядке, выплатив паре 300 тысяч евро, поскольку именно такой была стартовая цена маски перед началом аукциона. Однако дети пожилых истцов выступили против сделки.

Очередное слушание по делу прошло 31 октября, и за последние месяцы сага, которая началась еще в 2021 году стала лишь сложнее. В сентябре в спор о маске вступили власти Габона.

В 2020 году парламент Франции проголосовал за то, чтобы вернуть вывезенные в колониальный период африканские артефакты в Сенегал и Бенин. Ввиду этой тенденции у Габона есть все шансы на победу, а покупатель маски, антиквар и наследники Фурнье вполне могут остаться ни с чем.