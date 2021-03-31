Происшествия
Передвижной трап врезался в здание аэропорта Актау
В аэропорту Актау произошла авария. В результате столкновения трапа с гейтом повредилась часть конструкции, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lada.kz
.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта. Водитель спецтехники с поднятой лестницей трапа столкнулся с гейтом, по которому осуществляется выход на посадку в самолет.
В аэропорту Актау сообщили, что по данному факту ведется внутреннее расследование. Пострадавших нет.