Фото: акимат Туркестанской области

Представители областей Абай, Улытау, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской Костанайской областей и приехали на юг, чтобы познакомить с возможностями трудоустройства и тем самым оказать содействие южанам по добровольному переселению в северный, центральный и восточный регионы страны.

Почти сто делегаций из 7 регионов страны встречаются с жителями трудоизбыточных городов и районов области, предлагая на выбор более 10 тыс. вакансий в своих регионах.

В частности, в Северо-Казахстанской области предложено 2959 вакансий, в Восточно-Казахстанской – 2671, в Павлодарской – 2424, в Костанайской – 823, в Карагандинской – 1342, в Улытауской – 145, в Абайской – 104.



По официальным данным, в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйверы развития страны» за период с 2015 по 2024 год из Южного Казахстана в северный, центральный и восточный регионы, где ощущается нехватка рабочих рук, переехали 15 589 человек.

В рамках программы участникам и членам их семей будет оказана единовременная помощь в размере 70 МРП (275 240 тенге). Кроме того, предусмотрены льготы по аренде жилья и оплате коммунальных услуг на 12 месяцев, трудоустройство, выделение земель для ведения сельского хозяйства, возможность открыть собственное дело.