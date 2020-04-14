Переехавший ногу полицейскому житель Алматы оказался религиозным радикалом
Жанат Тукпиев
Сторонником деструктивного религиозного течения оказался мужчина, переехавший ногу полицейскому в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ДП города.
Напомним, преступление произошло 8 апреля в Ауэзовском районе Алматы. Водитель автомашины марки Subaru не подчинился требованиям сотрудников полиции и, скрываясь, переехал ногу одному из них.
"Дорогу ему блокировали на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. При досмотре в машине нашли оружие. Также при себе он имел нож. Мужчина явно был не в себе. Он постоянно твердил, что окружающие считают его "психом", – говорится в сообщении.
Полицейские начали досудебное расследование по статье 379 УК "Неповиновение представителю власти". Во время следствия выяснилось, что задержанный – приверженец деструктивного религиозного течения. Он позиционирует себя как человека, "изгоняющего шайтанов и злых духов".
"Изгоняю джинов, снимаю порчу, проклятия и решаю все возможные изотерические проблемы. Я приношу извинения всем сотрудникам, кто был в этом происшествии. Я не хотел ничего плохого, ничего личного. Просто так случилось, потому что у меня были причины на это: я был в стрессовом состоянии, неадекватным. Ценю их работу, они правильно ее выполняют. Благодаря им у нас в стране порядок", – заявил задержанный.