Экономика
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые

Науке вполне по силам поднять село на эффективный уровень развития, однако в нашей стране этого пока не происходит. Зачастую наука и производство развиваются параллельно. Ученые и производственники, которые должны выступать как звенья одной цепи, не скоординированы между собой. Что мешает казахстанским ученым
наладить взаимодействие с фермерами?
Как помочь решить им проблемы АПК?
Об этом рассуждают гости «Эксперт-совета».

Нурлан Серекпаев, председатель правления ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева»:

– Наш центр имеет десятилет­ний практический опыт распространения инноваций в растениеводстве. Наша аудитория – руководители и главные специалисты сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств Акмолинской (60%), Северо-Казахстанской (36%), Карагандинской, Павлодарской и других областей.

Наши ученые, например, сопровождают фермеров, которые переходят на «умное» сельское хозяйство, внедряют инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе элементы точного земледелия. Ведем научное сопровождение производства семян с последующим получением статуса семеноводческого хозяйст­ва. Есть и другие направления.

Среди молодежи популяризируем современные методы IT-агрономии и привлекательность работы в аграрной науке и сельском хозяйстве. В 2022–2024 годы планируем увеличить охват фермеров мероприятиями системы распространения знаний.

Тем не менее степень взаимодействия науки, образования и агросектора я бы оценил как ниже среднего.

Экономически сильные крупные агроформирования (холдинги) ведут производство достаточно эффективно, применяют современные достижения науки. Выращивают новые сорта рас­тений, применяют передовые технологии, средства защиты растений, минеральные и биологические удобрения, интенсивно обновляют технику. Другая часть сельхозтоваропроизводи­телей – как правило, слабые, неокрепшие хозяйства, мелкие и средние крестьянские и фермерские хозяйства. Они не занимаются семеноводством, не применяют удобрений, не используют совре­менную технику.

Зачастую ученые не видят смыс­ла работать с теми, кто не нуждается в новых знаниях, кто живет одним днем. В таких условиях новшества не используются, более того, нарушаются общепринятые требования к ведению хозяйства, истощаются почвы – основной природный ресурс.

Сегодня руководителю, специалисту, рабочему необходима учеба. Раньше в аграрном секторе существовало правило: каж­дые три-пять лет специалисты совхозов, колхозов проходили переподготовку или повышение квалификации в течение одного-трех месяцев при высших учебных заведениях, профессионально-технических училищах, техникумах. Сущест­вовал жесткий контроль со стороны директивных органов, а сегодня такая практика отсутствует.

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