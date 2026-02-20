В перечне проведенных мероприятий – выездные выставки, краеведческие гостиные, тематические экскурсии, музейные уроки для школьников, встречи с экспертами и еще множество других культурно-массовых акций. Помимо перечисленных мероприятий сотрудниками музея осуществлена работа по переводу хранящихся в его фондах древних рукописей и книг, написанных арабской графикой и төте жазу. Так, на современный казахский язык переложено больше 30 редких изданий, среди которых повести, рассказы, сборники стихов, религиозные брошюры, а также экземпляры периодической печати.

Инициатором уникальных переводов выступил известный краевед Приаралья, уроженец аула Когалыколь Сырдарьинского района Жумабай Байзакулы. Биография его интересна и насыщенна. В 1979 году по окончании факультета музыки Кызылординского пединститута он преподавал в школе № 147 совхоза имени 50-летия СССР (ныне аул Бесарык). Затем был заместителем директора школы, директором Дома культуры, возглавлял профсоюзный комитет тружеников села. После обретения Казахстаном независимости избирался депутатом районного маслихата, был акимом сельского округа Бесарык. В 2011 году основал в селе музей, которым руководил на общественных началах.

Аксакала в регионе знают как автора содержательных публикаций, посвященных этнографии, истории, культуре, традициям, языку и археологическим памятникам родного края. Мало кто знает, что Жумабай Бай­закулы – единственный в области топонимист, который исследовал и знает происхождение, развитие и современное состояние названий всех мест и населенных пунк­тов Приаралья. Кроме того, он изучил историю всех старинных городищ, ишанов, ахунов, целителей и других известных личностей далекого прошлого.

Жумабай Байзакулы – член Сою­за журналистов РК и Международного союза писателей, автор 16 книг об истории сел Бесарык и Когалыколь и их известных жителях. После выхода на пенсию Жумабай ага работает в областном историко-краеведческом музее. Любопытно, что он, не имея образования переводчика, филолога и лингвиста, с легкостью переводит рукописи. По его словам, арабский алфавит и төте жазу он освоил в конце 70-х годов.

– В юности и молодости я много читал – газеты, журналы, книги, – вспоминает аксакал. – Однажды мне в руки попался экземпляр газеты «Біздің Отан», которая с целью установления контактов с казахами, проживающими за рубежом, печаталась на арабской графике. На последней странице газеты традиционно публиковалась колонка «Әліппе сабағы» с подробным курсом обучения арабскому письму. Так я сначала освоил его, а после увлекся переводом книг с арабской графики на казахский язык.

Его первой переведенной книгой стал сборник стихов Абая, изданный в 1909 году и хранившийся в фондах областного историко-краеведческого музея. Эта книга великого поэта напечатана на казахском языке арабским шрифтом объемом в 105 страниц в Петербурге.

Также в послужном списке переводов Жумабая Байзакулы – хрестоматия Ыбрая Алтынсарина «Мактубат» 1899 года, два издания Акылбека бин Сабала, книги известного казахского общественного и политического деятеля, востоковеда, тюрколога Сералы Лапина, который в 1895 году издал книгу «Переводъ надписей на исторических памятниках г. Самарканда». В ней описаны значения и смысл надписей на архитектурных памятниках города – мавзолеях Гур-Эмир, Шир-Дор, Тилля-кари, Шахи-зинда, мечети и медресе Биби-ханым, медресе Улугбека, усыпальнице Шейбани-хана и других.

Сегодня Жумабай ага вносит неоценимый вклад в развитие областного музея. В его переводе уже издано 25 книг, 15 из которых в фондах музея расположились рядом с оригиналами.

Как отметил краевед, всего в музее имеется около 200 редких книг.

– В хранилищах музея и Государственного архива Кызылорды хранится немало уникальнейших экземпляров книг, газет, журналов и документов, изданных на арабской графике, – продолжает Жумабай Байзакулы. – Среди них множество материалов столичного периода Кызылорды (1925–1929 годы). Я перевел и перепечатал в типографии известные труды представителей «Алаша», которые в те годы работали на земле Сыра. Среди них – книги «Әліп би. Жаңа құрал» Ахмета Байтурсынулы, «Қос қақпан», «Бөліс», «Күлпаш», «Құрақ» и «Көзілдірік» Беимбета Майлина, «Экспресс», «Тарих толқынында», «Ұйым және еңбек шарты, жалшы қорғаны» Сакена Сейфуллина, «Шума қандай ауру» Мадияра (Мыржакыпа Дулатова) и «Кешегі жалшы мен бүгінгі жалшы» Сабита Муканова.

Также переведены и изданы в единой книге три номера ежемесячного журнала «Әйел теңдігі». Большинство статей в издании – это сообщения о съездах, работе казахских женщин, активисток на селе. На последних страницах журнала можно увидеть отрывок из романа Жусипбека Аймауытова «Ақбілек», первые стихи и рассказ «Кер заман» Сабита Муканова, «Біріккен тілек» Аскара Токмагамбетова, стихи «Қарындастың кестесі» Беимбета Майлина. По этим публикациям можно судить, как журнал «Әйел теңдігі» становился очень популярным в широкой читательской среде.

Переводы оригиналов пролили свет на многие исторические факты, говорит Жумабай ага. Так, один из документов на арабском алфавите свидетельствует о том, как Кызылорда стала колыбелью казахской национальной культуры. В выпуске газеты «Еңбекші қазақ» за 13 января 1926 года опубликовано сообщение: «13 января в 6 часов вечера состоится праздник открытия Государственного национального театра. Артисты театра сыграют «Алтын сақина» Кеменгерулы. После него концерт. В перерыве играет оркестр. Директор театра – Дінше». Эта публикация за подписью Динмухамеда Адилова подтверждает, что занавес театра впервые был открыт отнюдь не пьесой Мухтара Ауэзова «Еңлік – Кебек», как указано во многих справочниках.

В областном архиве много документов о деятельности Ахмета Байтурсынулы, который в 1925–1928 годах жил в Кызылорде и работал в Казахском институте народного просвещения.

– В одном из документов написано: «По одному из десяти вопросов, рассмотренных в протоколе заседания института народного просвещения от 16 марта 1928 года, в соответствии с сообщением Шонанова было принято решение о «Включении нового алфавита в учебную программу», – рассказывает Жумабай Байзакулы. – Постановление обязывало обучать новому алфавиту, восполняя недостающие часы за счет других дисциплин. Общеизвестно, что в годы работы в Кызылорде Ахмет Байтурсынулы издал книги «Тіл құралы», «Тіл жұмсар», «Әдебиет танытқыш» и «Оқу құралы», написанную совместно с Тельжаном Шонановым.

В завершение беседы Жумабай ага отметил, что столичный период Кызылорды еще до конца не изучен историками. Ученым и политикам еще предстоит переосмыслить исторические события и дать им соответствующую оценку.