Перспективы молодежного сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы обсудили в Астане

На заседании стороны обсудили укрепление сотрудничества и обмен опытом между молодежными организациями Казахстана и Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

По данным ведомства, участие приняли представители администрации президента, МКИ, Совета Европы, Европейской молодежной карточной ассоциации, а также члены республиканских молодежных организаций.

В ходе встречи обсудили совместные проекты гражданского сектора Казахстана и Совета Европы в сфере молодежной политики.

В частности, ряд отечественных НПО готов активно сотрудничать с Европейской молодежной карточной ассоциацией. Это партнерство предоставит молодым людям возможность получать информацию, скидки и льготы при передвижении, размещении, посещении объектов культуры, пользовании языковыми курсами, товарами и услугами.

В планах также взаимодействие казахстанской и европейской молодежи в формате P2P обучения, то есть взаимного обучения. Такое партнерство будет способствовать развитию молодежных инициатив, улучшению социальной сферы и поддержке устойчивого развития.

В ходе мероприятия в честь международного дня молодежи МКИ были награждены самые активные представители молодежных организаций.