Перспективы обрабатывающей промышленности обсудили эксперты на подкасте Taldau Talks

В частности были обозначены такие вопросы, как доступ к финансированию, проблемы импорта и конкурентоспособность отечественной продукции

Фото: пресс-служба Сената

Опубликован очередной выпуск подкаста Taldau Talks. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Темой выпуска стало развитие обрабатывающей промышленности в Казахстане. Участие в обсуждении вопросов отрасли приняли министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, предприниматель, председатель правления Союза обрабатывающей промышленности Марат Баккулов и экономист Айдархан Кусаинов.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, развитие обрабатывающей промышленности позволяет решить актуальные для страны вопросы. Он отметил, что за последние годы в отрасли были достигнуты определенные успехи: объем производства в обрабатывающей промышленности за 5 лет вырос более чем в 2 раза и составил 5,9%. Такая тенденция, по мнению спикера Сената, говорит о диверсификации экономики и некотором снижении зависимости от сырьевого сектора. Однако вопросы, требующие доработки все ещё остаются.

«В рамках Новой экономической политики главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым поставлена задача сформировать прочный промышленный каркас страны, в основе которого будет обрабатывающая промышленность. Этот сектор – одно из перспективных направлений в отрасли. Понятно, что без развития обрабатывающей промышленности очень сложно обеспечить качественный рост экономики, ее диверсификацию, экономическую и продовольственную безопасность, рост доходов населения, увеличение налоговой базы. В то же время, если проанализировать структуру обрабатывающей промышленности, то 40% от общего объема занимает металлургия. Поэтому важно развивать более продвинутые сектора отрасли, которые производят продукты с высокой добавленной стоимостью», – отметил председатель Сената.

В ходе подкаста Taldau Talks эксперты обсудили состояние и тенденции обрабатывающей отрасли. В частности были обозначены такие вопросы, как доступ к финансированию, проблемы импорта и конкурентоспособность отечественной продукции, обеспечение предприятий доступным сырьем, а также защита внутреннего рынка, экспортный потенциал Казахстана и эффективность механизмов государственной поддержки.

Посмотреть подкаст полностью можно на официальном YouTube-канале Сената.