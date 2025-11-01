Перспективы развития АПК области Абай

Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента, посвященное вопросам развития агропромышленного комплекса.

фото автора

В мероприятии приняли участие аким области Берик Уали, председатель комитета Али Бектаев, депутаты Сената и маслихата, представители министерств сельского хозяйства и национальной экономики, эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), ведущие сельхозпроизводители региона.

В ходе заседания Берик Уали подчеркнул стратегическую важность совещания для области, отметив, что инициативы ­Президента направлены на поддержку и развитие сельского хозяйства. По словам ­акима области, за истекшие с начала года девять месяцев индекс физического объема в животноводстве региона достиг 105%.

Глава региона рассказал о строительстве крупного мясокомбината в Жанасемейском районе. Инвестиции в реализацию проекта составляют 7,7 млрд тенге. Он осуществляется силами ТОО «Eurasia Agro Semey» под руководством братьев Сайлау и Ерлана Мукашевых.

Предприятие сможет перерабатывать за одну смену до 70 голов крупного и 700 голов мелкого рогатого скота. В составе мясокомбината будут функционировать цеха по ежесменному выпуску трех тонн колбасной и пяти тонн консервированной продукции. До конца текущего года планируется завершить возведение каркаса производственного корпуса, сделать крышу и облицевать стены сэндвич-панелями.

Ожидается, что ввод предприятия в эксплуатацию в августе 2026 года придаст мощный импульс развитию местной экономики. Кроме того, до 2028 года в области Абай планируется осуществить 22 крупных аграрных проекта, что позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Значительные инвестиции направлены на развитие сельской инфраструктуры в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», благодаря которой реализован 191 проект на сумму 21,2 млрд тенге. Также в области ведется работа по привлечению еще большего объема инвестиций в сельское хозяйство, развитию овцеводства, расширению площади орошаемых земель и восстановлению оросительных каналов.

Наряду с успехами участниками выездного заседания были обозначены и проблемные зоны, такие как недостаточная продуктивность сельхозземель, ограниченная площадь их орошения, слаборазвитая инфраструктура. Эти факторы сдерживают конкурентоспособность региона.

– Сегодня мы собрали вместе всех заинтересованных лиц – депутатов, представителей власти, экспертов и фермеров – для открытого диалога и поиска совместных решений, – отметил Али Бектаев.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние и перспективы развития сельского хозяйства и повышения качества жизни в сельской местности. По итогам выездного заседания решено тщательно проанализировать все прозвучавшие предложения и рекомендации и направить их в Правительство для дальнейшей проработки и претворения в жизнь.

#депутаты #Семей #Сенат #АПК

