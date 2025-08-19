В ходе конструктивного диалога было отмечено, что в Казах­стане уделяется большое внимание развитию спорта для данной категории граждан. И – как результат – участники Паралимпийских игр и международных соревнований завоевали множество медалей, в том числе и золотых. В мероприятии приняли участие спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, представители Союза слепых спортсменов Казахстана, незрячие спортсмены, профессио­нально играющие в шахматы, шашки и тоғызқұмалақ, а также представители велоспорта среди людей с ограниченными возможностями.

– В июне Президент подписал закон о спорте, где был учтен и ряд наших поправок. В частности, спортсмен с инвалидностью первой группы будет иметь право на сопровождающего для участия в соревнованиях как внутри страны, так и за рубежом. Это один из важнейших видов поддержки именно от государства, за который, сегодня могу я сказать, мы действительно бились. Конечно, есть и другие поправки, которые сейчас находятся на рассмотрении Правительства. У нас есть несколько видов спорта, где нужен спортсмен-гид: это футбол, паравелоспорт, параатлетика и другие. Также мы, например, предлагаем, чтобы в каждом виде спорта была своя федерация, сейчас парафедерации находятся внутри большой федерации, – отметил казахстанский общественный дея­тель, спортсмен-паралимпиец, депутат Мажилиса Парламента Сейтжан Кенжегул.

Представители управления спорта города и спортивного клуба «Алматы» для людей с ограниченными физическими возможностями рассказали о развитии параспорта в мегаполисе. В центре Алматы ведется строительство Паралимпийского комплекса, где будут тренироваться параспорт­смены по 21 виду спорта. Это даст новый импульс в подготовке атлетов мирового уровня.

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан и спортивным клубом «Алматы» с целью вовлечения лиц с ограниченными возможностями по зрению к занятиям спортом.