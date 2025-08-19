Перспективы развития параспорта

Статьи,Безбарьерная среда
0
Николай Николаев

В Алматы на базе РГУ «Рес­публиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» состоялся круглый стол, посвященный спортивным играм с участием лиц, имеющих ограниченные возможности.

фото Юрия Беккера

В ходе конструктивного диалога было отмечено, что в Казах­стане уделяется большое внимание развитию спорта для данной категории граждан. И – как результат – участники Паралимпийских игр и международных соревнований завоевали множество медалей, в том числе и золотых. В мероприятии приняли участие спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, представители Союза слепых спортсменов Казахстана, незрячие спортсмены, профессио­нально играющие в шахматы, шашки и тоғызқұмалақ, а также представители велоспорта среди людей с ограниченными возможностями.

– В июне Президент подписал закон о спорте, где был учтен и ряд наших поправок. В частности, спортсмен с инвалидностью первой группы будет иметь право на сопровождающего для участия в соревнованиях как внутри страны, так и за рубежом. Это один из важнейших видов поддержки именно от государства, за который, сегодня могу я сказать, мы действительно бились. Конечно, есть и другие поправки, которые сейчас находятся на рассмотрении Правительства. У нас есть несколько видов спорта, где нужен спортсмен-гид: это футбол, паравелоспорт, параатлетика и другие. Также мы, например, предлагаем, чтобы в каждом виде спорта была своя федерация, сейчас парафедерации находятся внутри большой федерации, – отметил казахстанский общественный дея­тель, спортсмен-паралимпиец, депутат Мажилиса Парламента Сейтжан Кенжегул.

Представители управления спорта города и спортивного клуба «Алматы» для людей с ограниченными физическими возможностями рассказали о развитии параспорта в мегаполисе. В центре Алматы ведется строительство Паралимпийского комплекса, где будут тренироваться параспорт­смены по 21 виду спорта. Это даст новый импульс в подготовке атлетов мирового уровня.

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан и спортивным клубом «Алматы» с целью вовлечения лиц с ограниченными возможностями по зрению к занятиям спортом.

#Алматы #библиотека #меморандум #параспорт

Популярное

Все
Нашим палуанам не было равных
Важная часть жизни общества
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
Сегодня – День спорта
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Уборка началась на севере страны
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Домашнему насилию многие находят оправдание
Дипломатия в условиях «идеального шторма»
Опубликован список кандидатов, допущенных к третьему этапу …
День спорта отметят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]