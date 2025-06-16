В Астане прошла двусторонняя встреча министра юстиции РК Ерлана Сарсембаева с Комиссаром Национального управления интеллектуальной собственности КНР доктором Шэнь Чаньюй, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: пресс-служба Минюста

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, обменялись мнениями по вопросам правоприменения и повышения эффективности работы.

Как отмечается, Китай занимает лидирующие позиции по числу международных патентных заявок, заявок на промышленные образцы и товарные знаки, что свидетельствует о высоком уровне развития в сфере инноваций и охраны ИС.

Ерлан Сарсембаев подчеркнул стремление Казахстана к укреплению правовой защиты интеллектуальной собственности как важного элемента инновационного развития. Китайская сторона отметила позитивную динамику взаимодействия и выразила готовность к его углублению.

Особое внимание было уделено инициативе «Один пояс, один путь», в рамках которой Казахстан и Китай развивают стратегическое партнёрство на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета.

Встреча стала продолжением договорённостей, достигнутых на высшем уровне, и подтвердила курс на расширение двустороннего диалога в сфере интеллектуальной собственности.