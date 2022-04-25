Перспективы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Китай

В Министерстве обороны состоялась двусторонняя встреча министров обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова и Китайской Народной Республики – генерал-полковника Вэй Фэнхэ, прибывшего с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz.

Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, были достигнуты договоренности о продолжении практики проведения совместных учений, участия военнослужащих двух стран в различных состязаниях по полевой выучке, организации подготовки квалифицированных кадров для вооруженных сил и военно-технического сотрудничества.

Кроме того, министры обороны договорились о необходимости налаживания взаимодействия в области миротворчества.

Руководители оборонных ведомств дали высокую оценку перспективам взаимодействия между вооруженными силами Казахстана и Китая, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Также был отмечен высокий потенциал для дальнейшего продуктивного развития казахстанско-китайского военного сотрудничества.