Область занимает первое место в стране по выплавке стали и второе – по добыче угля. Здесь самый низкий в Казахстане уровень безработицы – 4%.

В Карагандинском регионе ежегодно запускаются десятки промышленных предприятий, создаются новые рабочие места, что способствует диверсификации экономики и повышению благосостоя­ния жителей. О том, как развивается Карагандинская область, на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил ее аким Ермаганбет Булекпаев.

– Наша цель в экономике – рост не менее 7%, – сказал спикер. – Краткосрочный экономический показатель области составляет 5,3%. Объем промышленного производства достиг 4 триллионов тенге. Для нас важно придать новый импульс горнодобывающей и металлургической отраслям.

Здесь власти региона делают ставку на промышленного гиганта – компанию «Qarmet», которая владеет металлургическим комбинатом и восемью угольными шахтами. Напомним, в конце 2023 года эти предприятия перешли в руки отечественного инвестора. С тех пор АО «Qarmet» взяло курс на обновление оборудования и улучшение промышленной безопасности. Ожидается, что до 2028 года инвестор вложит в модернизацию производства 1,6 трлн тенге. К этому сроку планируется увеличить выплавку стали до 5 млн тонн, добычу угля – до 9 млн тонн и железорудного концентрата – до 5 млн тонн.

Надо отметить, что компания «Qarmet» выполняет поручение Главы государства по выпуску марок стали, предназначенных для машиностроительной отрасли. Летом Карметкомбинат наладил парт­нерские отношения с автобусным заводом QazTehna, который расположен в городе Сарани. Теперь сюда для производства кузовных деталей поставляют оцинкованную сталь, соответствующую международным стандартам.

Диверсифицируя экономику региона, власти отдают приоритет становлению индустриальных и малых промышленных зон. Активнее всего сейчас развивается площадка в городе Сарани. Здесь действует шинный завод Tengri Tyres, в который инвестировано около 240 млрд тенге, предприятия по сборке автобусов, бытовой техники, а также цинкованию металлоизделий. Скоро на территории индустриальной зоны Saran будет введено в строй производство стальных прямошовных труб. А в 2026 году здесь начнут выпускать грузовики HOWO, SITRAK, Shantui. Работу на заводе, в который инвестор вложит 24 млрд тенге, получат около 1 000 человек.

Если говорить о специальной экономической зоне «Сарыарка», то здесь действуют 23 предприятия, которые выпускают шаровые краны, геомембрану, теплоизолированные и полипропиленовые трубы, огнеупор, латунные и резинотехнические изделия. Здешние инвесторы освобождены от оплаты КПН, налога на землю и имущество, а ставки таможенных пошлин для них обнулены. В СЭЗ «Сарыарка» есть свободные электрические мощности, а также водопровод и железнодорожная инфраструктура. Все это привлекает инвесторов – как отечественных, так и иностранных. В перспективе на территории свободной экономической зоны будут построены заводы алюминиевых радиаторов, готовых металлических изделий и ферросиликоалюминия.

– За 10 месяцев года объем инвестиций в экономику Карагандинского региона составил 933 миллиарда тенге, – сообщил Ермаганбет Булекпаев. – По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он возрос на 4,1%. К концу 2025-го планируется достичь показателя в 1,5 триллиона тенге.

Безусловно, предприятия обраба­тываю­щей отрасли – это драйверы развития региональной экономики, но важную роль в ней играет и МСБ. На его господдержку в 2025 году через различные программы, субсидии и гранты было направлено 14,5 млрд тенге. Доходы бюджета от предпринимательской дея­тельности выросли на 16%, налоговые поступления за 10 месяцев составили 299 млрд тенге. Особый вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносит сфера торговли. Ее участники все активнее используют цифровые каналы продаж. В Караганде даже создали новый маркетплейс – Teez.

– Наша область одной из первых снизила ставку налога на розничные товары до 2%, – отметил аким области. – Сегодня мы видим ощутимые результаты: количество налогоплательщиков увеличилось в 30 раз и превысило 4 000. А с начала текущего года объем налогов, поступивших в бюджет в рамках специального налогового режима, составил 5,6 миллиарда тенге. В 2026-м, после введения нового Налогового кодекса, мы будем рекомендовать маслихатам сохранить действующую ставку в 2%.

Карагандинский регион хоть и индуст­риальный, но аграрный сектор вносит свой вклад в местную экономику. За год инвестиции в нее удвоились и достигли 44 млрд тенге. Крестьяне диверсифицируют свои посевные площади, засеи­вая все больше гектаров масличными культурами. А фермеры видят большие перс­пективы в производстве молока. Так, в Нуринском районе открыли ферму на 1 100 голов КРС, а в Осакаровском строят такую, где будут доить 6 000 коров. Обе они станут производить более 60 тыс. тонн молока в год, что позволит закрыть дефицит этого продукта в регионе.

– Хочу отметить работу завода «Саумал Биотех». Он производит сублимированные смеси из кобыльего и верблюжье­го молока, а также корм для собак и кошек, – рассказал журналистам аким Карагандинской области. – С прошлого года экспортируют свою продукцию в США, сотрудничают с Китаем. Вот успешный пример продукции, которая пользуется спросом за рубежом и способна конкурировать с иностранными аналогами.

Ермаганбет Булекпаев уделил внимание развитию туристической отрасли. Инвестиции в нее возросли и за 10 месяцев текущего года составили 19 млрд тенге. Надо отметить, что в Карагандинской области две основные точки притяжения отдыхающих– Каркаралинский район и Балхашская курортная зона. Поток туристов сюда в нынешнем сезоне возрос почти на 30% и составил 200 тыс. человек.

Завершая свое выступление перед журналистами, Ермаганбет Булекпаев поблагодарил жителей Карагандинской области за труд и стремление к развитию. Он озвучил фамилию представителя шахтерской династии Сергея Чернобая, которому в октябре указом Президента присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Вот на таких людях, верных своей профессии, по словам акима области, и держится экономика промышленного региона.