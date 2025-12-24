Путеводная звезда

«Казахстанская правда» уже рассказывала о мастерской Лу Баня, открытой в 2023-м по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» («Завтрашний день транспортной системы страны», 18 февраля 2025 года). Напомним: в рамках инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева начала действовать инновационная образовательная площадка, оснащенная современными автомобилями и smart-технологиями.

На днях в университете начала действовать вторая очередь мастерской Лу Баня – инжиниринговый центр Smart Driving Technology с фантастическим, по словам специалистов, оборудованием. Китайская сторона дополнительно передала еще два гибридных автомобиля последнего поколения, два электрокара с новейшими аккумуляторами и два беспилотника с программным обеспечением и симуляционными комплексами.

Как подчеркнул советник посла КНР в Казахстане Цзян Чжунлян, только для нашей респуб­лики в Поднебесной сделали исключение из правила «одна страна – одна мастерская». Планируется создать ряд инновационных площадок, причем первая – усть-каменогорская – уже дает результат. Ее задача – подготовка кадров для стремительно меняющегося автопрома, а также разработка цифровых решений в сфере транспорта.

– Как только вуз получил продвинутую материально-техническую базу, мы сразу почувствовали внимание со стороны машиностроителей, – рассказала проректор по академическим вопросам ВКТУ Асия Машекенова. – Студенты, получившие в мастерской первые практичес­кие навыки, пришли на завод Allur в Костанайской области. У ребят дуальное обучение: им платят зарплату, у них социальный пакет, все условия для теоретических занятий. Прямо на конвейере идет производственная практика. Предприятие не скрывает, что заинтересовано трудоустроить у себя будущих специалистов.

Дипломные проекты таких студентов тоже взяты не с потолка, они по заявкам завода. Как заметила проректор, даже если ребята предложат свою конструкцию небольшого узла или одной детали, это уже будет вкладом в отечественные технологии. Инженерной косточке студенты обязаны как раз Лу Баню. В мастерской все устроено так, чтобы молодежь усвоила: опытно-конструкторская работа – это самое интересное, то что надо!

Каждый автомобиль – хоть бензиновый, хоть гибридный или с электродвигателем – представлен в виде готовой модели, а также в разобранном виде. Каждый агрегат – в рабочем состоянии и разложенный по деталям вплоть до отдельных винтиков и гаечек. Есть стенд, имитирующий аккумуляторную батарею и обучающий снимать значения по напряжению, силе тока, сопротивлению, устранять неисправности… Плюсом зак­ладывается представление о правильной эргономике: детали выложены строго по порядку, все инструменты лежат на своих местах.

– Когда наши преподаватели проходили стажировку в Китае, их на автогиганте Haval учили даже правильной позиции на производственном конвейере, – поделилась деталями проректор. – Показывали, как должна стоять опорная нога, под каким углом следует держать руку, чтобы ту же гайку в двигателе не перекрутить, не сорвать резьбу. Мелочей нет. Среди молодежи многие увлекаются автомобилями, любят заглянуть в двигатель. Для них мастерская Лу Баня как путеводная звезда. При виде современных конструкций у ребят загораются глаза.

Смотри, как я умею

Пройдет немного времени, и бакалавры, магистранты, которые сегодня до ночи пропадают в мастерской, войдут в инженерную элиту казахстанского автопрома. В этом нет сомнений.

Собственно, они уже на пороге этого клуба: в ноябре университетская команда вернулась с бронзовой медалью с международного чемпионата профессионального мастерства World Vocational College Skills Competition 2025. В китайском Тяньцзине собрались почти 9 тыс. команд, 33 тыс. участников из 76 стран. Были этапы по робототехнике, искусственному интеллекту, VR, web-дизайну… Ребята из Восточного Казахстана, занимавшиеся на базе мастерской Лу Баня, оказались среди лучших по электрокарам, причем не только в разборке-сборке агрегатов, но и углубленной диагностике.

Понятно, что для вуза такие победы – вклад в имидж. А для страны? Что получает Казахстан, помимо чувства гордости?

Профессор Международной школы инженерии, руководитель образовательной программы «Транспорт, транспортная техника и технологии» Мурат Муздыбаев помогает расставить точки над «i». Призовое место – это маркер того, насколько быст­ро наши ребята учатся. Они впитывают инженерные знания как губка! При этом проект «Лу Бань» только открывает свою историю, первые модели и сопутствующие технологии вуз получил всего два года назад.

Сейчас еще открылся центр Smart Driving Technology с сис­темой умного вождения. Один стенд обучает работе с интеллектуальными ассистентами, которыми нашпигованы авто, другой – программам. Мастерская располагает также системой умного города: макетом условного дорожного пространства с перекрестками, развязками, инфраструктурой, действующего на принципах беспилотного управления автомобилями и транспортными потоками.

– В этом году мы получили сразу шесть новейших автомобилей, – поясняет профессор. – Пришли гибриды, электрокары и – вишенка на торте – два электромобиля с системами автопилотирования. Если у американской «Теслы» автопилоты второго уровня, то у нас – более высокого третьего уровня. Несмотря на то что присутствие водителя обязательно, управлением полностью командует автоматика, вплоть до возникновения критической ситуации. К нам пришли телевизионщики и пытались снять автопилот в движении. У них ничего не получилось. Как только лидар фиксировал рядом телеоператора, прибор определял его как помеху, и машина тормозила.

Беспилотник, по словам ученого, обладает своей памятью, системой, самостоятельно принимающей решения, а также невероятно емким аккумулятором. В университете не скрывают, что пока освоили только часть функционала. По многим разработкам китайские партнеры, считая их своим ноу-хау, не спешат делиться технической документацией. У них своя тактика: Поднебесная помогает получить начальный профессиональный уровень, открывает представительства, организует первичный сервис. Но как только требуется сложный ремонт, головное предприятие присылает своих специалистов и увозит изделие на свои китайские сервисы.

– Тем не менее мы получили доступ к новым технологиям, они у нас есть, – подчеркивает Мурат Сеитович. – Мы их изучили, хотя и не настолько глубоко, как хотелось бы. Наши магистранты и докторанты на их основе уже ведут свои исследования.

Из стен усть-каменогорской мастерской вышло пока два потока выпускников. Всех, по словам профессора, работодатели расхватали как горячие пирожки. Студентов стали принимать на работу, когда они еще были на четвертом курсе. За электромобилями – будущее, спрос на специалистов, которые в них разбираются, растет. Более того, со стороны бизнеса все настойчивей заказ на кадры, которые и с «железом» на ты, и с IT.

Как пример: покопавшись, говоря молодежным сленгом, в прогах и «железе» китайской симуляционной модели, команда Восточно-Казахстанского тех­университета разработала своего робота-гида AI-Sana. Он умеет безопасно передвигаться, обходя препятствия, приветствовать посетителей, проводить ознакомительные экскурсии. «Мозги» на основе искусственного интеллекта, комплектация микро­схемами и датчиками, корпус, напечатанный на 3D-прин­тере, – все это уже разработки местных студентов.

Важен первый шаг

В техуниверситете мечтают, что в Восточном Казахстане возродится автопром, и молодые специалисты дадут старт современным технологиям, тем же автопилотам. Скептики, конечно, ухмыльнутся: для такого «космоса», как электрокары-беспилотники в стране сейчас нулевая инфраструктура. Потребуются качественные дороги, четкая несмываемая разметка, читаемые инженерные объекты, в том числе дорожные знаки, полное покрытие Интернетом, карто­графирование в HD-форма­те...

– Но начинать с чего-то надо! – убежден ученый. – Наши ребята уже готовят дипломные работы, они нацелены на создание новых технологий. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития автопилоты нужны для картографирования, в столице их хотят использовать для цифровизации транспортной системы. Я хочу сказать, что, как только появляются возможности, сразу растет интерес, начинается движение. Если проект по оцифровке получит старт в Усть-Каменогорске, его после апробации можно продолжить в Астане, Алматы и других городах.

Сегодня, глядя на Китай, можно в какой-то мере понять, какой будет завтра казахстанская транс­портная система. Беспилотники в Поднебесной занимаются дос­тавкой грузов, убирают улицы, контролируют состояние окружающей среды, поливают газоны… Такие машины оснащены радарами, лидарами, системой видеокамер с обзором на 360 градусов, датчиками дистанционного зондирования. Автомобиль, протестировав ландшафт, способен сам отметить все препятствия и спроектировать оптимальный маршрут.

У науки Восточного Казах­стана уже масса идей. Ученые предлагают, например, разработать высокомобильную транс­портную платформу, подумать над составом подходящих для сурового климата литиевых батарей с твердым электролитом, предложить систему smart-трафика, умную диагностику сос­тояния авто и водителя… Все эти предложения подсказаны крутой «начинкой» мастерской Лу Баня. Как прогнозируют экс­перты, еще семь-восемь лет – и в отечественном автопроме будет накоплена нужная прослойка современных специалистов.

Вместе с тем есть проблема, которая, по мнению ученых, может стать серьезной помехой. Кажется невероятным, но образовательно-исследовательская площадка, которой на пространстве ЕАЭС нет равных по продвинутости, испытывает дефицит студентов. По словам Мурата Муздыбаева, в соответствии с действующим учебным планом число бакалавров и магистрантов можно увеличить втрое и даже вчетверо.

– Я сам хожу по школьным родительским собраниям и призываю мам и пап: не рвитесь отправлять детей далеко, – рассказывает профессор. – «Лу Бань» разместили на востоке страны, потому что здесь машиностроение, энергетика, традиции. Такой базы, как у нас, нет не только в Центральной Азии или России – нет даже в Европе. Электрокары и автопилоты – это будущее нашей транспортной системы. И ей уже сегодня требуются квалифицированные специалисты, знающие, как совладать с умной техникой.